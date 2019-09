Hörenswertes Ergebnis

Teilnehmer des Musikprojekts „Haste Töne“ treten in der Asendorfer Kirche auf

+ Gemeinsam auf der Bühne im Altarraum der Asendorfer Kirche intonierten gestern Nachmittag die drei Workshops des Projekts „Haste Töne“ das Lied „Du bist mein Zufluchtsort“ (von links): Perkussionsgruppe, Chor und Band. Zuvor gab es ein Musikprogramm, in das die Zuhörer zum Mitmachen einbezogen wurden. Foto: Horst Friedrichs

Asendorf - Von Horst Friedrichs. Musik, Musik, Musik – aus allen Richtungen klang es am Wochenende im Herzen von Asendorf. Bei strahlendem Spätsommersonnenschein ertönten Instrumente und Singstimmen rund um Kirche und Gemeindehaus. Mit dem Musikprojekt „Haste Töne“ betrat der Musik- und Kulturausschuss des Kirchenvorstands Neuland – und das mit vollem Erfolg. Insgesamt 30 Teilnehmer kamen am Samstag und Sonntag zusammen. Zuvor waren die Initiatoren wochenlang mit der Frage „Welche Talente gibt es in Asendorf?“ auf die Suche gegangen. Dafür hatten sie alle verfügbaren Medien genutzt, vom Gemeindebrief über Zeitungsartikel, Flyer und Plakate bis hin zur bewährten Mundpropaganda.