Hochregallager sorgt für Diskussionen

Nächste Schritte und Meinungen der Fraktionen zu Vilsa-Planungen

Br.-Vilsen – Die Firma Vilsa-Brunnen aus Bruchhausen-Vilsen plant den Bau eines maximal 40 Meter hohen Hochregallagers auf dem Betriebsgrundstück. Während der Sitzung des Bauausschusses des Fleckens am 24. April (wir berichteten) stellten Dr. Michael Reinhardt, Geschäftsführer der Firma Vilsa-Brunnen, und Marco Peters, bei dem Unternehmen zuständig für die Planung, die Einzelheiten vor. Bauamtsmitarbeiter Michael Matheja erläuterte die derzeitige Situation: „Durch die Expansion der Firma ist die Überplanung des gesamten Betriebsgeländes notwendig. Dadurch soll dem Betrieb für die Zukunft eine ausreichende Entwicklungsmöglichkeit gegeben werden.“ Dafür wiederum ist die Neuaufstellung des Bebauungsplans (B-Plans) „Vilsa Brunnen“ notwendig. Eine flächenmäßige Ausdehnung des Betriebsgeländes aufgrund bestehender Nutzungen grundsätzlich nicht möglich und nicht gewollt. Auf einem Teil des Geländes, dem Sondergebiet eins, plant die Firma nun den Bau des Hochregallagers. Dieses soll vor allem für die Lagerung von B-, C- und Einweg-Artikeln genutzt werden, erklärte Reinhardt. In der Sitzung des Fleckenrats am 8. Mai, in welcher der B-Plan noch einmal vorgestellt wurde, äußerten Einwohner und Anlieger Bedenken. Inzwischen hat der Verwaltungsausschuss des Fleckens in seiner Sitzung am 29. Mai den Aufstellungsbeschluss gefasst.