Hoch hinaus? Nur bis zum Wipfel!

Br.-Vilsen – Selten ist der Sitzungssaal des Rathauses voll besetzt, wenn der Öffentlichkeit Bebauungspläne vorgestellt werden. Am Montagabend fanden sich dort 60 interessierte Bürger und eine Handvoll Vertreter des Fleckenrats ein. Michael Matheja vom Bauamt der Samtgemeinde erläuterte anhand einer Übersichtskarte den Bebauungsplan (B-Plan) „Vilsa Brunnen“ für das Betriebsgelände der Bruchhausen-Vilser Firma Vilsa-Brunnen. Detailliert schilderte er den Ablauf der Bauleitplanung in einem solchen Verfahren (wir berichteten) und ging auf die von dem Unternehmen geplanten Baumaßnahmen, ein Hochregallager und ein Lkw-Stellplatz, ein. „Zu diesem ersten Entwurf eines B-Plans können sich jetzt alle Träger öffentlicher Belange, aber auch alle Bürger äußern“, erläuterte Matheja. Die Stellungnahmen werden später durch den Fleckenrat abgewägt, dann erfolgt die erneute öffentliche Auslegung, zu der wieder Stellungnahmen möglich sind. „Wir sind also heute ganz früh im Verfahren“, betonte er mehrfach.

Höhe: Nicht mehr als 40 Meter

Diskussionen gab es nach der Vorstellung des B-Plans dann vor allem um das Hochregallager. „Die Höhe ist hier festgesetzt auf 40 Meter“, erläuterte Matheja. Welche Höhe das Lager am Ende tatsächlich haben werde, könne niemand sagen, nur eben nicht mehr als 40 Meter, betonte er. Schallwerte seien nicht festgesetzt worden, für keinen Bereich des Betriebsgeländes. „Es wurde ein Schallkataster errichtet“, erklärte Matheja. Soll heißen: „Wird der Grenzwert draußen überschritten, muss man irgendwo auf dem Betriebsgelände an der Stellschraube drehen, damit der Außenwert nicht mehr überschritten wird.“

Bürger äußert Angst um das Ortsbild

Von den 60 Anwesenden richteten am Ende rund zehn Bürger Fragen an Michael Matheja und den ebenfalls anwesenden Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann. Alle voran Carsten Schultze aus Weseloh. Er hatte Ende vergangener Woche im Flecken großflächig Zettel aufgehängt mit dem Text „Kein Hochregal über den Bäumen – Rettet das Vilser Holz“ sowie dem Termin für die Anhörung am Montagabend darauf. Er habe Angst um das Landschafts- und Ortsbild, wenn er an die Höhe des Lagers von 40 Metern denke. Er habe nichts gegen die Firma Vilsa-Brunnen, aber „diese Planung kann ich emotional nicht verstehen. Ich glaube, es gibt bessere Möglichkeiten“. In Vilsen, wo er nach eigener Aussage oft mit dem Hund unterwegs sei, „spüre ich die Natur, hier kann ich Kraft und Energie tanken“. Mit der Errichtung des Hochregallagers sieht er auch das Image der Firma, die mit dem Slogan „Das reine Wunder der Natur“ wirbt, konterkariert. Er schlug vor, das Lager nur 20 Meter hoch und dafür 100 Meter lang zu bauen, statt der bisher geplanten 40 Metern Höhe und 50 Metern Länge. Die Straße Alte Drift könne man verlagern, sodass Vilsa-Brunnen nicht in die Höhe, sondern in die Fläche bauen könne. „Das Landschaftsbild wäre so nicht in Mitleidenschaft gezogen“, ist Schultze überzeugt. Ein anderer Vorschlag von ihm: „Auf Nachfrage beim Landesamt für Bergbau und Geologie in Hannover sieht man, dass unter dem Gelände eine 20 Meter tiefe Tonschicht liegt. Man könnte das Hochregallager doch auch in die Tiefe bauen“, sagte der Weseloher. Für seine Ausführungen erhielt er Applaus.

Michael Matheja bestätigte, „klar sieht man das Lager, aber es wird einen Ausgleich geben. In die Breite zu bauen, wird schon schwierig werden, man muss ja auch die Lkw unterbringen. Und ich weiß nicht, wie das mit der Verlegung der Straße gehen soll, das wäre ja noch näher an den Anliegern.“ Das wiederum bestätigte Schultze: „Ja, aber diese hätten dann einen freien Blick.“

Bernd Bormann erklärte, dass im Rahmen des Verfahrens auch das Landschaftsbild mit bewertet werde, „und zu Alternativen in der Höhe diskutieren wir auch“.

Anwohnerin regt Runden Tisch an

Anwohnerin Gunda Manke begrüßte die Ausführungen von Carsten Schultze. Sie regte die Installation eines Runden Tisches an, an dem sich Anwohner, Firmenvertreter und Politik zu dem Thema austauschen könnten. „Wenn wir eine Lösung finden, die alle zufriedenstellt, dann können wir uns auch weiterhin mit der Firma identifizieren.“

Anwohner Frank Schröder erklärte: „Ich mache mir Sorgen um die Samtgemeinde. Das Hochregallager wäre ein Alleinstellungsmerkmal, aber passt das zum Luftkurort?“ Er plädierte für eine maximale Höhe entsprechend jener der Baumwipfel. Das schlug auch Dietrich Wimmer vor. Bernd Bormann dazu: „Die Baumwipfelhöhe ist der Knackpunkt, deswegen ist es gut, dass es heute dazu Anregungen gab. Der Rest scheint ja unproblematisch zu sein.“

Befürchtung von mehr Lkw-Verkehr

Anwohner beschwerten sich auch über den jetzt schon zahlreichen Lkw-Verkehr und äußerten Befürchtungen, dass dieser noch zunehmen werde. „Jeder Lkw ist für Anwohner eine Belästigung, aber Landes- und Kreisstraßen sind dafür gebaut“, sagte Bormann. Bürgerin Ursula Biemelt fragte, ob der Status „Luftkurort“ bei weiterer Zunahme des Verkehrs noch gehalten werden könne.

Der anwesende Geschäftsführer der Firma, Dr. Michael Reinhardt, erklärte auf Bitte um eine Stellungnahme, er sei an diesem Abend nur privat anwesend.

Bernd Bormann sagte später, man werde alle Anregungen mit Vilsa-Brunnen besprechen. Auf Vorwürfe, die Bürger würden zu wenig erfahren, erklärte er am Schluss: „Noch mehr mitnehmen geht nicht! Da haben Sie wohl einen falschen Eindruck.“