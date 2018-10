Von Hip-Hop bis Ballett

Br.-Vilsen - Von Uwe Campe. Nun schon zum 14. Mal fand das Tanz- und Showereignis „Blue Emotion“ statt. Wegen der großen Nachfrage – die Karten für die Abendveranstaltung am Samstag waren bereits nach kurzer Zeit ausverkauft – wurde eine ebenfalls sehr gut besuchte Nachmittagsveranstaltung angeboten. Die beiden von Jana Dreyer perfekt organisierten Events fanden im Forum des Schulzentrums in Bruchhausen-Vilsen statt.

Ausrichter war auch in diesem Jahr wieder die Tanzsportgemeinschaft (TSG) Bruchhausen-Vilsen, die 2008 als eigenständiger Verein aus der Landjugend Asendorf heraus gegründet wurde. Sie zählt heute rund 400 Mitglieder, davon etwa 170 Kinder und Jugendliche, die in 30 verschiedenen Gruppen aktiv sind. Neu im Angebot sind in diesem Jahr Eltern-Kind-Tanzen, Standard-Formation und Contest-Team. Damit gehört die TSG zu den mitgliederstärksten Vereinen im Niedersächsischen Tanzsportverband. Sie ist darüber hinaus in weiteren Dachverbänden organisiert, wie etwa dem Deutschen Tanzsportverband, dem Landessportbund Niedersachsen, dem Behindertensportbund Niedersachsen und der Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen.

Der Tanzsport erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Besonders in dieser Region gibt es viele Tanzbegeisterte: Sowohl in den Tanzsportvereinen als auch in den Tanzschulen und zahlreichen Ligaformationen in Syke, Weyhe, Bremen, Verden, Nienburg und Oldenburg.

Turniere und Gala-Veranstaltungen werden aber in der Regel nur vereins-, verbands- oder spartenspezifisch durchgeführt, und dies oftmals unter dem Aspekt des Leistungsvergleichs. Bei „Blue Emotion“ geht es jedoch nicht um eine Endwertung mit Gewinnern und Verlierern, vielmehr stehen die Darstellung aller teilnehmenden Gruppen, die Präsentation des gemeinsam betriebenen Sports und kulturelle Aspekte im Vordergrund.

Astrid Mysegades und Steffen Beste vom Vorstand der TSG führten in diesem Jahr in beiden Veranstaltungen locker und souverän durch das knapp dreistündige Programm. Mehr als 200 Aktive aller Altersgruppen – sowohl aus den vereinsinternen Tanzgruppen, als auch auswärtigen Vereinen – zeigten dann auf hohem Niveau ein breites Spektrum tanzsportlicher Leistungen von Standard- und Latein-Amerikanischen Tänzen über Discofox, Ballett, Line Dancing und Showeinlagen bis hin zu Hip-Hop und Zumba. Die choreografisch sorgfältig vorbereiteten Darbietungen trugen die Akteure mit großem Elan und Engagement vor. Dafür wurden sie vom Publikum immer wieder mit viel Applaus bedacht.

Es fällt schwer, einzelne Gruppen oder Akteure daraus hervorzuheben, auffallend viel Beifall erhielt der TSV Uesen, der mit seiner Choreografie „Movestry“ kürzlich bei einem überregionalen Wettbewerb den ersten Preis erzielen konnte. Sehr originell waren zudem die „Tanzeinlagen“ von Andrea Lewis mit ihren beiden Border Collies in „Rockindogs – Dogdance“.

Die Organisatoren zeigten sich dann im Nachhinein auch mehr als zufrieden mit dem gelungenen Ablauf sowie der hohen Akzeptanz der diesjährigen Veranstaltung und freuten sich besonders darüber, gleich drei noch jüngeren Gruppierungen Gelegenheit gegeben zu haben, sich erstmals vor größerem Publikum präsentieren zu können. Ihr Dank galt allen Sponsoren, mit deren Unterstützung „Blue Emotion“ einmal mehr ermöglicht wurde.

Mit dem Discofox-Workshop am 4. November im Gasthaus Mügge, für den die TSG die amtierenden Discofox-Weltmeister Sascha Oltmann und Anica Wenzel engagieren konnte, steht bereits das nächste Highlight vor der Tür. Darüber hinaus ist am 24. November ein Zumba-Fitness-Event in der Mensahalle des Schulzentrums geplant. Tickets können jeweils über die Homepage der TSG oder beim „TourismusService“ Bruchhausen-Vilsen erworben werden.

Wer auch gern einmal das Tanzbein schwingen möchte, kann sich telefonisch unter der Nummer 04252/9090400 oder im Internet informieren.

www.tanzsportgemeinschaft.de