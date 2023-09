Udo-Lindenberg-Stiftung realisiert Musical-Projekt in Bruchhausen-Vilsen

Von: Anke Seidel

Udo Lindenberg ist ein vielseitiger Künstler: Er singt, malt und fördert über seine Stiftung die sozialpädagogische Arbeit mit Schülern, indem sie sein Musical „Hinterm Horizont“ auf die Bühne bringen. Das © zeigt den Sänger und Musiker während der Gold-Auszeichnung für das Album „Udopium“ im Brahms-Foyer in der Laeiszhalle. Foto: Marcus Brandt/dpa

Es ist ein ganz besonderer Tag, weil er Jungen und Mädchen in Bruchhausen-Vilsen neue Horizonte und neue Lebenserfahrungen eröffnen kann: Am Mittwoch fällt der Startschuss für das Musical-Projekt „Hinterm Horizont macht Schule“, das die Udo-Lindenberg-Stiftung entwickelt hat.

Br.-Vilsen – Drei Profis bieten den Schülern der Oberschule und des Gymnasiums sowie einer Klasse des Stephan-Stiftes Borstel die Chance, gemeinsam mit ihnen eine ganz eigene Version des berühmten Musicals „Hinterm Horizont“ zu erarbeiten, das Udo Lindenberg gemeinsam mit Thomas Brussig und Ulrich Waller erarbeitet hat.

Die Begeisterung für dieses Projekt kennt bei Thomas Müller, Musiklehrer an der Oberschule, kaum Grenzen. Ganz zufällig war er bei einer Internet-Recherche auf das Musical-Projekt der Udo-Lindenberg-Stiftung gestoßen – und hätte nie geglaubt, dass es in Bruchhausen-Vilsen starten könnte. Denn ursprünglich war es für Brennpunktschulen entwickelt worden. „Wir sind die erste ländliche Schule und die erste in Niedersachsen, die es umsetzen darf“, so Thomas Müller. Genau genommen sind es zwei, aber Oberschule und Gymnasium arbeiten über Schulgrenzen hinweg zusammen und allein das ist für die Schüler eine beeindruckende Erfahrung.

Musical-Projekt startet in Bruchhausen-Vilsen

Am Mittwoch bei der Startveranstaltung zeigen ihnen Noah Fischer (Saxophonist im Panikorchester von Udo Lindenberg), Elisabeth Engstler (Regisseurin und künstlerische Leiterin beim Original-Musical) sowie Arno Köster (Moderator und Marketing-Spezialist), wie das Projekt aufgebaut ist und wie viele Mitmachbereiche es für Schüler gibt. Alle können dabei sein – ob als Tänzer, Sänger oder Musiker, ob als Requisiteure, Bühnenbauer, Maskenbildner, Techniker oder Marketing-Agenten. Gäste der Startveranstaltung sind im Übrigen auch die regionalen Sponsoren, die das Musical-Projekt fördern.

Etwa 18 Monate Arbeit, aber auch Spaß und Vergnügen liegen vor den Mitwirkenden. Die Coaches besuchen die Schule im Laufe des Erarbeitungsjahres regelmäßig einmal pro Monat für zwei- bis dreitägige Workshops. In der Schlussphase des folgenden Schuljahres geht es dann Schlag auf Schlag.

Am Mittwoch bringen die drei Coaches den Schülern erstmal die Story des Musicals „Hinterm Horizont“ nahe. Es ist eine Liebesgeschichte im einst zweigeteilten Berlin, das die krassen Unterschiede zwischen DDR und BRD auf der Bühne aufleben lässt – und beweist, warum Freiheit und selbstbestimmte Entscheidungen unverzichtbar sind für ein lebenswertes Leben. In diesem Sinne verknüpft „Hinterm Horizont macht Schule“ Geschichte, Politik und ganz persönliche Lebensentwürfe. Sie sind es, die den ganz realen Lebensalltag der Menschen prägen.

Jeder Bereich ist wichtig und hat seinen Reiz

Genau das können die Schüler in Bruchhausen-Vilsen als Musical-Mitwirkende eindrucksvoll erleben. An welcher Stelle genau, finden sie mithilfe der Coaches heraus. Am Donnerstag und Freitag casten sie alle Jungen und Mädchen, die dabei sein möchten. Sie helfen ihnen bei der Wahl, ob sie auf oder hinter der Bühne im Einsatz sind.

Thomas Müller weiß: Jeder Bereich ist wichtig und hat seinen Reiz. Wer als Requisiteur für die Beschaffung der Kostüme zuständig ist, lernt die damalige Mode in Ost und West kennen – oder FdJ-Hemden der DDR. Wer in der Maske arbeitet, gestaltet Frisuren und Make-up der damaligen Zeit. Bühnenbildner müssen die Wohnzimmer-Atmosphäre auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs abbilden – und Techniker das Musical bestmöglich in Szene setzen. Wer im Marketing arbeitet, wirbt kreativ und zielgruppenorientiert für das Musical.

Unvergessliches Finale

Für alle Bereiche gilt: So professionell wie möglich soll alles umgesetzt werden. Dabei profitieren die Schüler von den Erfahrungen der drei Profis. Vor allem: Die Jungen und Mädchen können ihre eigenen Fähigkeiten entfalten und so herausfinden, welchen Lebensweg sie später einmal einschlagen möchten. Und: Sie können Schüler aus anderen Schulformen kennen und im besten Fall schätzen lernen, mit denen sie sonst nicht zusammen gearbeitet hätten.

Gemeinsam sollen alle ein unvergessliches Finale erleben: Die Aufführung soll in einem bekannten, professionellen Theater mit „echter“ Maske, Theaterwerkstatt und anderen Profi-Funkionsräumen über die Bühne gehen – mehr will Thomas Müller zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Eines hat er aber schon jetzt vor Augen: „Der Applaus ist der Lohn für die Schüler!“ Ganz genauso wie bei den Profis.