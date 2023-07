„Hill of Dreams“-Fazit von Veranstalter, Polizei und DRK

+ © Anne-Katrin Schwarze Müllberge nach dem Festival „Hill of Dreams“. © Anne-Katrin Schwarze

Süstedt – Die Musik war nicht zu überhören, die Bässe sogar körperlich zu spüren – „Die Besucher hatten Spaß“, so das Fazit von Sven Kliesch, einem der beiden Geschäftsführer des Elektrofestivals „Hill of Dreams“ in Süstedt. Die Polizei spricht von einem „ausgesprochen ruhigen“ Wochenende.

Pressesprecherin Anne Friedrich meint natürlich die Einsatzstatistik. „Es kam lediglich zu einer einfachen Körperverletzung“, teilte sie gestern auf Anfrage dieser Zeitung mit. Vier Gäste waren aneinandergeraten, ein 25-Jähriger gegen drei andere zwischen 20 und 22 Jahren.

In Zusammenhang mit dem Festival „Hill of Dreams“ stehe außerdem ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Am Samstag gegen 6 Uhr sei ein 28-Jähriger aufgrund seiner Alkoholisierung auf der Nienburger Straße in Syke verunglückt. In einer Linkskurve sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Andreaskreuz kollidiert. Anschließend habe er die Gleise überfahren. Dabei entstand an seinem Fahrzeug Totalschaden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit 100 000 Euro. Abgesehen von einer Atemalkoholkonzentration von 1,39 Promille blieb der Fahrer unverletzt.

Die Polizei habe an- und abfahrende Festivalbesucher auf den Zufahrtsstraßen kontrolliert. „Bei der Abfahrtskontrolle sind zwei Fahrer aufgefallen, die unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren sein dürften“, informiert die Pressestelle. Zur Anzahl ihrer eingesetzten Kräfte macht die Polizei grundsätzlich keine Angaben.

„Etwas weniger Betrieb als bisher“, herrschte im Sanitätsbereich, den das Deutsche Rote Kreuz betrieb. „Wegen Hitze hatten wir in den Vorjahren vor allem am Samstag deutlich mehr zu tun“, sagt Kreisbereitschaftsleiter Thorben Block auf Nachfrage. Für die Ehrenamtlichen blieb aber auch so genug zu tun. Etwa 100 Hilfeleistungen fielen an, knapp zehn Patienten mussten zur Weiterbehandlung in Kliniken transportiert, so Block. Die Hälfte von ihnen wegen übermäßigem Alkoholkonsum, die andere wegen Sturzverletzungen. Bis zu 20 Sanitäter gleichzeitig kümmerten sich um das Wohl der Festivalbesucher.

Etwa 3 800 waren es am Freitag, 5 200 am Samstag, so die offiziellen Zahlen, die Veranstalter Sven Kliesch gestern nannte. „Rekord“, sagte er erfreut. Mit bis zu 5 500 Besuchern gleichzeitig habe das Team gerechnet, nachdem das Veranstaltungsgelände bei dieser sechsten Auflage um zwei auf sechs Hektar vergrößert worden war. „Wir waren auf diesen Zulauf vorbereitet“, so Kliesch.

An die 2 000 Teilnehmer haben auf dem Gelände westlich der Bundesstraße gecampt – und für unfassbare Mengen Müll gesorgt. Nach weniger als 48 Stunden waren mehrere große Container über und über mit den Hinterlassenschaften der Musikbegeisterten gefüllt. Pavillons, Zelte, Kleinmöbel sorgten neben dem ohnehin anfallenden Abfall für Müllberge. „Wir appellieren an die Besucher, zum Übernachten nur mitzubringen, was wirklich gebraucht wird, und das dann auch wiederzuverwenden“, betont Kliesch. rund um die Bühnen gebe es nur Mehrwegbecher. „Wir haben aber keinen Einfluss darauf, was auf dem Zeltplatz passiert“, sagt er. Da es bei Festivals üblich sei, Campingzubehör zurückzulassen, seien die Organisatoren auf das Müllaufkommen vorbereitet gewesen. „Zelte und Zubehör sind beim Discounter mittlerweile so billig zu haben, dass viele sie nach einmaligem Gebrauch nicht mit nach Hause nehmen“, beschreibt er die Entwicklung.

Kurios erscheint da, dass die Teilnehmer offenbar diszipliniert aufgeräumt haben. Wer seinen Müll Sonntag selbst zu einem Container brauchte, erhielt das im Eintritt inklusive Pfand von fünf Euro zurück. „Der Platz war dadurch sauberer als bisher“, so der Eindruck der Veranstalter. Er steht dafür gerade, dass die Felder komplett von Müll befreit werden.

Bewährt habe sich außerdem der Shuttlebus vom Syker Bahnhof und das preisgünstige Ü-45-Ticket (wir berichteten). „Das behalten wir bei“, stehe für Sven Kliesch fest. Denn: „Von uns aus findet das Festival nächstes Jahr wieder statt“, sagt er, während das Team immer noch dabei ist, die drei Bühnen, zehn Getränkewagen und die Logistik drumherum abzubauen. Der Termin sei aber noch offen.