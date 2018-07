Hill of Dreams: Mit Beats, Schaum und Seifenblasen in die Nacht

Süstedt - Von Miriam Kern. Freitag, 18 Uhr in Süstedt: Die Abendsonne steht hoch über dem Land, das Thermometer zeigt noch immer 26 Grad an. Die Ähren der Kornfelder wiegen sich leicht im Wind, nur das Rauschen der vorbeifahrenden Autos ist zu hören, als die Stille von wummernden Beats durchbrochen wird. Das diesjährige Hill of Dreams Festival in Süstedt ist eröffnet worden.

Fand das Festival im vergangenen Jahr noch auf einem Feld an der Straße Zum Steinerberg statt, pilgern die Musikbegeisterten nun zum Freidorfer Weg. Von Freitagabend bis Sonntagmorgen versorgen die über 30 Acts die Partywütigen mit elektronischer Musik in all ihren Spielformen. Bereits zu Beginn haben sich zahlreiche Besucher auf dem Campingplatz eingerichtet.

Das Festivalgelände füllt sich dagegen nur langsam. Am Eingang werden die Musikfans, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, von einem Schwall Seifenblasen empfangen. Sie begutachten neugierig die neue Location, denn das Festival hat sich sichtlich vergrößert. Mehrer Essenstände säumen die linke Seite des Geländes. Die ersten Bratwürste liegen bereits auf dem Rost, die Pommes brutzeln im Fritierfett.

+ Bei sommerlichen Temperaturen bietet der Pool die nötige Abkühlung. © Mediengruppe Kreiszeitung / Marc Lentvogt

Auf der Mainstage spielt sich währenddessen FyCo mit einer Mischung aus elektronischen Klängen und Charthits warm. Drei junge Frauen beobachten ihn, nippen an ihrem Bier und wippen leicht zur Musik. Angestarrt werden sie dabei von einem grimmig schauenden Bullen (elektrisch versteht sich), der nur darauf wartet, mutige Möchtegern-Bezwinger wieder von sich zu werfen.

In Sichtweite funkeln Wassertropfen im Himmel. Ein junger Mann in Warnweste hat sich bei den sommerlichen Temperaturen mit einem Salto in den Pool gestürzt. Eine Gruppe Frauen in Bikinis folgen ihm nach, albern herum und bespritzen sich mit Wasser.

Daneben pumpt die bewährte Schaumkanone immer wieder das weiße Seifengemisch auf den Platz, in das auch schon einmal der Freund ohne Vorwarnung geschubst wird. Neu ist in diesem Jahr das riesige Luftkissen, auf dem es sich ganz wunderbar zum Takt der Musik springen lässt. Die Festivalisten nutzen die ungewöhnliche Kulisse immer wieder für Selfies, um die Erinnerung an dieses Wochenende festzuhalten.

+ Ein Schaumbad unter der Sonne ist nicht alltäglich. Grund genug es festzuhalten. © Mediengruppe Kreiszeitung / Marc Lentvogt

Fast scheint es, als seien die jungen Besucher von all den Spielereien derart abgelenkt, dass sie vergessen, dass auf den Bühnen DJs stehen, die zum Tanzen animieren wollen. Auf dem Timetable für die nächsten Stunden stehen knapp 20 Acts verteilt auf den in Sichtweite angeordneten Bühnen, der Mainstage und der „Monkey Beatz“-Stage. Klares Highlight am Freitag ist aber das DJ-Duo „Gestört aber Geil“.

Um die Masse in die richtige Stimmung für den Headliner zu bringen, gibt DJ Truebeatz vorab alles. Von Konfetti-Regen, über Pyro-Show bis hin zu Mitmach-Elektro-Hits wie the „The Cupid Shuffle“ hat der Bremer alles im Petto. Zwischendurch ruft er der Menge „Let‘s have some fun“entgegen - die antwortet ihm mit lautem Jubel. Es wird noch eine lange Nacht.

Tickets für Samstag sind für 35 Euro an der Tageskasse erhältlich.