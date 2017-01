+ © Archivfoto: Oliver Siedenberg © Archivfoto: Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen - Das „Hill of Dreams“-Festival in Süstedt geht 2017 in eine neue Runde – diesmal nicht nur an einem, sondern gleich an zwei Tagen.

„Welcome to Wonderland“ heißt es am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, auf dem Gelände am Steinerberg. Zahlreiche DJs heizen den Gästen ein, ein Pool steht bereit.

Sobald der Kartenvorverkauf begonnen hat, geben die Veranstalter das auf ihrer Homepage bekannt.

www.hill-of-dreams.de

