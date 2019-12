Von High Heels bis zum Gummistiefel

Ausstellung des Büchertischkreises Asendorf / Weitere Schuhe gesucht

+ Karin Zacharias trägt mit höchst eleganten Schuhen aus Italien zur Ausstellung in der Asendorfer St.-Marcellus-Kirche bei. Foto: Dieter Niederheide

Asendorf – Wer erinnert sich nicht an das Lied „Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh’“? Am Sonntag, 15. Dezember, haben Bürger aus Asendorf und umzu die Gelegenheit, ihre Schuhe zu zeigen. Der Büchertischkreis der evangelischen Kirchengemeinde Asendorf macht es möglich. Die Frauen präsentieren auch in diesem Jahr eine Ausstellung im Altarraum der St.-Marcellus-Kirche. Es ist die 25. Ausstellung, also ein Jubiläum. In all den Jahren hatte der Büchertischkreis ausgefallene Ideen, was die Ausstellungsthemen betraf. Das ist auch 2019 nicht anders: Es geht um Schuhe.