Familienforschung mit Händen und Füßen

Br.-Vilsen/Kirchdorf - Von Vivian Krause. „Was du siehst, wenn du die Augen zumachst, das gehört dir“ – dieser Ausspruch galt früher für Häuslinge wohl wie kein anderer. „Entweder sie erbten, oder sie sind ausgewandert“, sagt die Kirchdorfer Archivarin Irmgard Krebs und meint damit den größten Teil dieser besitzlosen Mitarbeiter in der Landwirtschaft, die mit ihrer Arbeitskraft die Miete für die Häuser bezahlten, die ihnen der Bauer zur Verfügung stellte.

In Nord- und Südamerika und Australien, den häufigsten Zielen der Häuslinge, seien die Familien oft zu Wohlstand gekommen. Dass jetzt viele Nachfahren auf der Suche nach Spuren ihrer Vergangenheit nach Deutschland reisen, freut Krebs. „In diesem Jahr waren schon sechs Familien im Archiv“, sagt sie. So auch Gary Hespenheide und seine Frau Janee Weddell-Hespenheide aus Kalifornien.

Die zwei sind nach Deutschland gereist, um ihre Familiengeschichte zu erforschen. Und um das deutsche Bier zu genießen, wie sie lachend gestehen. Auf der Reiseroute stehen neben Berlin, Bremen und München auch Heidelberg – wo die Amerikaner sich Erkenntnisse zu Janee Weddell-Hespenheides Vorfahren erhoffen – und Kirchdorf, wo die Ursprünge zu Gary Hespenheides Familiengeschichte liegen.

Vergangenheit entdecken

Den letzten Stopp verdanken sie nicht zuletzt dem Bruchhausen-Vilser Hermann Hamann, mit dem sie entfernt verwandt sind. Und gemeinsam mit der Archivarin in Kirchdorf standen sie jetzt vor etlichen Dokumenten, Büchern und Unterlagen im Kirchdorfer Rathaus und blätterten sich durch die Vergangenheit.

Hermann Hamann recherchiert seit rund 15 Jahren seine Familiengeschichte. Mit dem Zweig Hespenheide, den Vorfahren seiner Großmutter väterlicherseits, befasst er sich seit etwa fünf Jahren. Seine Oma heiratete einst einen Hamann und trug danach nicht mehr den Nachnamen Hespenheide.

Für seine Recherchen nutzte Hermann Hamann das Niedersächische Landesarchiv in Hannover, das Kirchenarchiv Varrel (Samtgemeinde Kirchdorf) sowie die Archive in Stade, Kirchdorf und Bruchhausen-Vilsen. Hamann ist ehrenamtlicher Mitarbeiter im Bruchhausen-Vilser Samtgemeindearchiv. „Das hat einiges in Bezug auf die Recherchearbeit erleichtert“, sagt er. Auch stöberte er im Internetportal Ancestry, nach eigenen Angaben die weltweit größte Online-Plattform für Familienforschung.

Em-Mails verbinden

Dort stieß der 65-Jährige im Jahr 2000 auf Norman Hamann aus Michigan, einen Verwandten vierten oder fünften Grades. Über ihn wiederum kam der Kontakt zu Gary Hespenheide zustande. Und so überwunden die zwei entfernt verwandten Männer dank dem Schreiben von E-Mails eine Entfernung von rund 9 100 Kilometern. Denn Hespenheide lebt in Thousand Oaks, Kalifornien. Rund anderthalb Jahre später flog Gary Hespenheide mit seiner Frau schließlich nach Deutschland und begab sich mit Hermann Hamanns Hilfe auf Spurensuche.

Dabei überwanden sie die Sprachbarriere mit Händen und Füßen oder technischer Hilfe. Denn die Amerikaner sprechen kaum Deutsch und Hamann „etwas holpriges Englisch“, wie er sagt. So nutzte Gary Hespenheide eine Handy-App, die geschriebene deutsche Sätze ins Englische übersetzte. „Zumindest versteht man so den Kontext“, sagt Hespenheide.

„Die Sippe Hespenheide“ betitelt Hermann Hamann seine schriftlichen Ausführungen, die rund 50 Seiten umfassen. „Alles, was Hespenheide heißt, kommt vom Hof Renzel Nummer vier“, sagt Hamann. Denn: Der Hof im Varreler Ortsteil war jahrhundertelang im Besitz der Hespenheides.

Der am weitesten zurückgehende Nachweis zum Namen Hespenheide, den Hamann gefunden hat, ist aus dem Jahr 1596. Der älteste nachweisbare Vorfahr somit auch. „Der alte Hespenheide“ war im Kirchbuch Varrel unter „Beerdigungen 1676“ vermerkt. Mit 80 Jahren ist er demnach gestorben.

Neue Heimat Pennsylvania

Der Name des Ur-Ur-Großvaters von Gary Hepenheide erscheint auf einer Liste von Auswanderern, die Hermann Hamann erarbeitet hat: Friedrich Wilhelm, geboren 1829, gestorben 1897. Er wanderte mit seiner Frau Marie Sophie Niemeier nach Pennsylvania aus. Dort wurde viele Jahrzehnte später auch der jetzt 59-jährige Gary Hespenheide geboren. Heute lebt der Grafikdesigner mit seiner Frau in Thousand Oaks. Die 56-jährige Lehrerin hatte schon als Kind eine Leidenschaft für die Familiengeschichte. Genau wie Gary Hespenheide. Dass seine Wurzeln in Deutschland liegen, wusste er schon immer. „Hespenheide ist ein ziemlich seltener Name. Und noch seltener in Amerika“, sagt er und lächelt.

Zwei Hespenheides kamen in den USA zu Wohlstand: Der Auswanderer Friedrich Wilhelm hatte eine Farm und Johann Heinrich Wilhelm eine Whiskey-Distillerie. Beide lebten in Pennsylvania. Noch bis vor einem Jahr war die Farm sogar in Besitz der Familie. Laut Gary Hespenheide waren die beiden Cousins.

Die Schwester von Marie Sophie Niemeier – der Frau des Farmers – heiratete in die Familie Thielemann ein. So gibt es für Gary Hespenheide eine weitere Verbindung nach Deutschland – zu den Thielemanns mit Wurzeln in Rahden. Und dort ging es unter anderem nach dem Besuch im Kirchdorfer Archiv hin. Immer auf der Suche nach einem weiteren Stück Familiengeschichte.