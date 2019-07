Mit den Herren um den Titel wetteifern

Damengruppe der Kyffhäuser-Kameradschaft Uenzen feiert 40-jähriges Bestehen

+ Die Damengruppe der Kyffhäuser-Kameradschaft Uenzen feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Damenleiterin Reinhild Meyer (rechts) begrüßte dabei als Gäste die Kreis-Damenleiterin Ursula Möhlenbrock (Zweite von rechts), den Kreisvorsitzenden Bernd Meyer (Dritter von rechts) und den Kameradschafts-Vorsitzenden Wolfgang Ulbricht (links). Foto: BÜNTEMEYER

Uenzen - Von Heiner Büntemeyer. Beim Kyffhäuser-Schützenfest 1979 brachten die anwesenden Damen ihren Wunsch vor, auch Mitglieder in der Kameradschaft zu werden. Eigentlich sprach nichts dagegen, und so beschloss die Jahreshauptversammlung am 2. Februar 1980 die Gründung einer Damengruppe. Die Leitung übernahm zunächst Erika Brümmer, die von Anneliese Brüning unterstützt wurde.