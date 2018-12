Post für Olaf Lies: Abrissprämie gegen Zubetonieren

Landkreis Diepholz - Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies erhält dieser Tage Post. Hermann Schröder, Fraktionsvorsitzender der Freien Wählergemeinschaft (FWG) im Kreistag, richtet sich mit der Bitte an das Ministerium, über eine Abrissprämie für verlassene Gebäude im ländlichen Außenbereich nachzudenken – Stallungen, Biogasanlagen, aber auch Wohngebäude.

„Im Außenbereich beeinträchtigen sie das Landschaftsbild ganz erheblich und stellen in einigen Fällen Gefahren für Menschen, besonders Kinder, und die Umwelt dar“, heißt es in dem vorliegenden Schreiben. In Schwarme beispielsweise kenne Schröder eine alte Gärtnerei, die seit Jahren leer stehe. „Das ist nicht abgezäunt, die Scheiben sind eingeschlagen, in der Nähe sind andere Häuser. Das ist ein Spielplatz für Kinder, das ist gefährlich,“ drückt er seine Sorgen aus.

Lösungsvorschläge gibt Schröder Lies mit an die Hand. Parallel zu Windkraftanlagen stellt er sich eine Rückbauverpflichtung als Teil der Baugenehmigung vor. Heißt: Wer als Teil einer Haupterwerbslandwirtschaft Gebäude errichtet, muss für den Fall einer Geschäftsaufgabe deren Rückbau versichern.

Lösungsvorschläge für Bestand und Neubauten

Langfristig erhofft Schröder sich davon weniger „Schrottimmobilien“. Für bereits bestehende Gebäude würde diese Lösung aber nicht greifen. Daher sollte zusätzlich für den vorhandenen Bestand eine Abrissprämie angeboten werden.

Betriebe einschränken möchte der Kreistagsabgeordnete mit seinem Vorhaben aber nicht. „Wenn man das historisch sieht, ist das jetzt erst der Anfang“, beginnt er seine Intention zu erklären. Mehr und mehr Betriebe würden heute in Kapitalgesellschaften umgewandelt. „Die fahren gegen die Wand und lassen alles stehen.“ – So ist es Anfang des Jahrzehnts im Landkreis geschehen. 33 Biogasanlagen waren betroffen. Sinnvolle Vorhaben sollen also natürlich weiter umgesetzt werden, es droht allerdings, dass bei fehlendem Rückbau alle Böden zubetoniert werden.

Wie viele Immobilien im gesamten Landkreis in diesem Moment von Schröders Vorschlag betroffen wären, ist nicht zu sagen. Statistiken können allein deshalb nicht geführt werden, erläutert Joachim Homburg, stellvertretender Fachdienstleiter Bauordnung und Städtebau beim Landkreis Diepholz, weil mit einer Aufgabe einer Stallung die Genehmigung noch nicht erlischt, theoretisch also auch eine Weitervermietung denkbar sei.

