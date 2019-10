Internationales Jugendsinfonieorchester Bremen überzeugt mit klanglicher Qualität

Br.-Vilsen - Von Horst Friedrichs. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Zwischen beiden Extremen liegt eine ganze Welt von Gefühlen. Mit ihrem Cello ist Tanja Tetzlaff in der Lage, diese menschliche Gefühlswelt auszudrücken und auf eine virtuose tonale Ebene zu erheben. Ein umjubeltes Beispiel davon gab die Cellistin am Samstag im Forum des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen. Dort wirkte sie als Solistin im herbstlichen Gastspiel des Internationalen Jugendsinfonieorchesters Bremen unter der Leitung von Martin Lentz mit. Das Orchester, bestehend aus 115 jungen Musikern aus zehn Ländern, entzückte das Publikum mit seiner Interpretation höchst anspruchsvoller Kompositionen.

Knapp zwei Wochen lang probten die Musikstudenten und -schüler in Bremen, bis sie „reif“ waren für die beiden längst traditionellen Herbstkonzerte, am Samstag in Bruchhausen-Vilsen und gestern im Konzerthaus „Die Glocke“ in Bremen. In diesem Jahr kamen die jungen Orchestermitglieder aus dem Irak, der Türkei sowie aus Ägypten, Tunesien, Lettland, Schottland, Polen, Mexiko, Kanada und Deutschland. Ursprünglich waren Mitwirkende aus 14 Ländern eingeplant, aber: „Es hat einige Absagen gegeben“, sagte Konzert-Organisatorin Mia Pribbernow (Oboe und Englischhorn) im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Das Erscheinungsbild des Orchesters – alle Musiker in gewohntem elegantem Schwarz – bestach optisch durch beeindruckende instrumentale Dimensionen. Die imposante Reihe von sieben Kontrabässen wurde überragt vom Kontrafagott mit seinen enormen Ausmaßen. Dagegen wirkte die eigentlich auch schon riesige Bassklarinette in diesem Umfeld fast zierlich.

Mit sanften Tönen in „Lauda“ von Peteris Vasks (*1946) eröffnete das Orchester, dirigiert von Martin Lentz, den Konzertabend im Forum. Das Werk des lettischen Komponisten stellte höchste Anforderungen an die überaus motivierten jungen Musiker. Zugleich gab es ihnen die Möglichkeit, ihre technisch hochrangigen Qualifikationen unter Beweis zu stellen. So reichte das Klangspektrum in Vasks’ Werk von tief grummelnden Hummelfluglauten der sieben Kontrabässe bis hin zu zarten Streichertönen. Die solchermaßen anrührenden Kontraste entwickelten sich mit aufsteigender Intensität, durchsetzt von perkussiven Überraschungen, bis hin zum Pauken-Inferno. Die Klanghülle und -fülle der Komposition endete mit einem Ausklang, der ins akustische Nichts versiegte.

Nach kurzem Umbau einiger Sitzpositionen im Orchester folgte als zweiter Programmtitel das „Konzert für Cello und Orchester“ von Witold Lutoslawski (1913-1994). Der aus Warschau stammende polnische Komponist und Dirigent schrieb das Werk ursprünglich für die Royal Philharmonic Society of London und deren Solo-Cellisten Mstislav Rostropovich.

Tanja Tetzlaff, Solo-Cellistin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, wurde vom zahlenstarken Publikum im Forum Bruchhausen-Vilsen mit anhaltendem Beifall begrüßt. Ihr Mitwirken als Solo-Cellistin des International Youth Symphony Orchestra (IYSO) sprengte den Rahmen der traditionellen Rollen von Soloinstrumenten und Orchester, wie vom Komponisten Lutoslawski vorgegeben. In einem heiteren Dialog, angereichert mit Beispielen von Cello und Orchester, erläuterten Tanja Tetzlaff und Martin Lentz das Wesen und die Intentionen des „Cello Concerto“ von Lutoslawski. Tetzlaff berichtete, dass sie den Komponisten noch persönlich kennengelernt habe. Für ihre solistische Leistung wurde sie umjubelt und mit nicht enden wollendem Applaus belohnt.

In die „Sinfonie Nr. 1 in D-Dur“ von Gustav Mahler (1860-1911) legten die jungen Musiker buchstäblich alles in die Waagschale, was sie an Können und Empathie vorzuweisen hatten. Gebannt lauschten die Zuhörer den sich steigernden vier Sätzen des Werks, das die zweite Konzerthälfte einnahm.

Bis hin zum „stürmisch bewegten“ Finale entfaltete das Orchester ein wahres Furioso, entgolten mit wiederum donnerndem Beifall.