Heiß, heißer, Hill of Dreams: 3.000 Musikfans feiern beim Festival in Süstedt

Yvonne, Lea und Rene Rudolph (von links) besuchen gemeinsam das „Hill of Dreams“-Festival. Für Tochter Lea ist es bereits das zweite Mal.

Süstedt – Schaum, ein Pool, heiße Beats und kühle Drinks – mit dieser erfolgreichen Kombination lockte am Wochenende wieder das „Hill of Dreams“ nach Süstedt. Zu dem Festival mit überwiegend elektronischer Musik kamen rund 3 000 Gäste. Laut den Veranstaltern Sven Kliesch und Steffen Nolte nutzten etwa 900 Personen das Campinggelände neben der Partywiese.

Natürlich gab es auch Neuerungen: die 90er- und 2000er-Bühne sowie Spaßtrauungen für die Dauer des Festivals.

Nicht nur Teens und Twens waren vor Ort, auch die Familie Rudolph. Als Weseloher hatten Rene, Yvonne und Lea Rudolph eine kurze Anreise. Die drei Kilometer radelten sie. Rene Rudolph ist schon seit Ende der 80er-Jahre ein Fan von elektronischer Musik.

+ Rückwärts in die Abkühlung: Der Pool ist auf dem Festival bei dem sommerlichen Wetter ein Magnet. © Andree Wächter „Ich freue mich, mit der Familie auf ein Festival zu gehen“, sagte der Familienvater kurz vor der Hinfahrt. Und weiter: „Ich bin neugierig, wie alles aufgebaut ist.“ Ehefrau Yvonne ergänzte: „Ich bin auf die Grundstimmung gespannt.“ Für sie war es der erste Besuch auf einem solchen Festival. Tochter Lea habe kein Problem damit, dass ihre Eltern mitkommen. „Es sind doch meine Eltern, das ist mir nicht peinlich“, sagte sie. Die 17-Jährige ist schon ein „alter Hase“ in Sachen „Hill of Dreams“. Es war ihr zweiter Besuch.

Angekommen auf dem Gelände galt es zunächst, sich zu orientieren. Während ihre Eltern sich noch einen Überblick verschafften, flitzte der Teenager mit einer Freundin von Bühne zu Bühne und versuchte sich beim Ritt auf einem elektronischen Bullen.

Rene und Yvonne Rudolph bereuten den Besuch des Elektrofestivals nicht. „Tolle Atmosphäre und alle Besucher sind entspannt“, lautete ihr Fazit. Während die beiden noch mit vielen anderen Besuchern im Zelt zur Musik aus den 90ern- und 2000ern feierten, war draußen nach Sonnenuntergang das Sound- und Lichtspektakel im vollen Gange.

Über dem Mainstage-Dach waren Feuerfontänen angebracht. Wenn die Techniker Flammenstöße auslösten, waren sie weit über die Felder sichtbar.

Am anderen Festival-Ende fand sich die Dirtbass-Stage. Dazwischen gab es ein großes Hüpfkissen, den Pool und den Schaumbereich. Auch waren zahlreiche Stände mit Essen und Getränken aufgebaut. Für eine entspannte Atmosphäre sorgten Sitzgelegenheiten sowie Liegestühle.

An einem Stand gab es Glitzer, welches dafür sorgte, dass das Licht in den Gesichtern der Feierwütigen in vielen Farben und Formen reflektierte.

Vor den drei Bühnen herrschte Ekstase pur. Die rund 30 DJs gaben sich die Turntables in die Hand. Die Feierwütigen sprangen und tanzten vor den Bühnen, dirigiert von den DJs. Andere Besucher genossen, wie die vibrierende Luft durch ihren Körper drang. Verantwortlich dafür waren DJ-Größen wie Niels van Gogh, Max Fail, Sascha Schulze oder Timbo. Zwischen Electro, Trap und Techno gab es auch House und Charts auf die Ohren. Nach dem schweißtreibenden Tanzen bot ein Sprung in den Pool eine willkommene Abkühlung.