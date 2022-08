Die Menschen hinter dem Tresen: Die Gesichter vom Brokser Heiratsmarkt

Von: Anne-Katrin Schwarze, Marcel Prigge

Teilen

Wer steht hinter dem Tresen, zapft das Bier oder verkauft mir Leckereien? Die Beschicker sind das Herz des Brokser Heiratsmarktes. Wir stellen einige von ihnen vor.

Bruchhausen-Vilsen: Sie sind das Kernstück des Brokser Heiratsmarktes und sorgen dafür, dass jeder Gast unvergessliche Erlebnisse hat und nach einem Besuch satt nach Hause kommt: die Beschicker und Schausteller. Jeder von ihnen hat einiges zu erzählen und seinen ganz eigenen Bezug zum Brokser Markt. Wir stellen einige von ihnen vor.

Peggy Gäbe und Ines Hopmann zapfen im Hühnerstall

Zapfen im Hühnerstall: Peggy Gäbe (links) und Ines Hopmann. © Schwarze

Thöles Hotel in Vilsen ist neu eröffnet und präsentiert sich mit dem „Hühnerstall“ zum ersten Mal beim Brokser Markt. Zum Team an der Zapfanlage gehört neben Peggy Gäbe (links) auch eine echte Miss – Ines Hopmann gewann 2012 die Wahl zur „Miss Brokser Markt“.

Dreht am Rad: Doreen Köppke, die Glücksfee der Kreiszeitung

Die Glücksfee der Kreiszeitung: Doreen Köppke. © Schwarze

Doreen Köppke ist die Glücksfee der Kreiszeitung. Am Stand der Mediengruppe in den Gewerbezelten können sich Kinder schminken lassen, Besucher das Glück herausfordern und natürlich alles über das Zeitungshaus und seine Produkte erfahren.

Mit 14 Jahren das erste mal auf dem Brokser Markt: Artur Will

Mit 14 Jahren das erste mal auf dem Brokser Markt: Artur Will © Schritt

„Das Publikum hier ist das netteste in ganz Deutschland“, meint Artur Will, der seine Stahlwaren in der ganzen Republik anbietet. Der Solinger hat den Stand in der Reihe „Pött un Pann“ von seinem Vater übernommen. „Mit 14 Jahren war ich das erste Mal beim Brokser Markt“, weiß er noch genau.

Von wegen „Ich liebe Dich“: Martina Fortmann beschriftet Lebkuchenherzen

Martina Fortmann weiß, dass es einen Wechsel der Verkaufsschlager bei den Lebkuchenherzen gegeben hat. © Schritt

Martina Fortmann beschriftet Lebkuchenherzen. „Paare wählen meist ihre Vornamen und ,ihr‘ Datum“. „Ich liebe Dich“ habe als Verkaufsschlager ausgedient. Die Leute greifen lieber nach einer anderen Variante. „Dicke Titten“ wird laut Fortmann mittlerweile von den Kunden bevorzugt.

„Ich liebe dich“ hat ausgedient. Die Besucher der Brokser Marktes greifen lieber nach einer anderen Variante des Lebkuchenherzes. © Schritt