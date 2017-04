Heinfried Marks regiert in Hohenmoor

Mit einer rundum gelungenen Feier hat der Schützenverein Hohenmoor kürzlich die Schützenfest-Saison eröffnet. Bereits vor Ostern hatten sich die Mitglieder getroffen, um die neuen Majestäten auszuschießen.

Am Ende erzielte Heinfried Marks die meisten Ringe und wurde Schützenkönig. Auf seinem Hof in Hardenbostel empfing er beim jetzigen Schützenfest den Hohenmoorer Verein, der zur Musik des Spielmannszugs Asendorf marschierte und in dessen Mitte Fahnenträgerin Anette Menke dem Wind trotzte.

Mit der Scheibe war Sigrid Ohlhoff unterwegs, als Kaiser war Manfred Reimers Teil des Umzugs. Nach der Ankunft im Festzelt erhielt auch Jugendkönigin Christin Reimers ihre Königskette. DJ Nico Busch rief alle Gekürten zum Ehrentanz auf. Bis tief in die Nacht hinein war das Festzelt prall gefüllt, in das auch viele Schützen des Nachbarvereins aus Brake kamen. Unser Bild zeigt das Königshaus: (v.l.) Sigrid Ohlhoff, Gerd Ohlhoff, Ute Marks, Rolf Klatte, Heinfried Marks, Manfred Reimers, Nicole Reimers, Heiner Menke, Kai Schnakenberg, Anette Menke und Armin Flentje.

