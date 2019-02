Harmonisches Klangwunder

Umjubelt wurde Rocksängerin Sabine Pohl (Mitte) aus Bruchhausen-Vilsen am Freitagabend, als sie mit dem AC/DC-Titel „Highway to Hell“ bei der A-Cappella-Band „Maybebop“ einstieg (von links): Lukas Teske, Jan Bürger, Christoph Hiller und Oliver Gies. Foto: Horst Friedrichs

Br.-Vilsen - Von Horst Friedrichs. Vier Sänger, und die Harmonien erreichten die Klangfülle eines ausgefeilten Chors. Damit nicht genug, füllten Gags in Wortbeiträgen die Lücken zwischen den Stücken, als hätten die Vier ihren Plaudermodus auf Dauerfeuer geschaltet. Das Publikum, das atemberaubende Musik und Schnellsprache im Maschinengewehrtakt erleben durfte, reagierte mit Begeisterungsstürmen und Lachsalvenserien. Der Rahmen, den das alles zusammen mit basslastigem Playback füllte, war ein Konzert der A-Cappella-Band Maybebop am Freitagabend in der nahezu ausverkauften Mensa des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen.

„Ziel: los!“, lautete der Titel, den die vier Ausnahme-Sänger und Sprachgewandten ihrer Veranstaltung gegeben hatten. Der Zwei-Jahres-Rhythmus ihrer Auftritte im Luftkurort hat sie inzwischen bei einem großen Stammpublikum zu lieb gewonnenen alten Bekannten gemacht. Ein Stammpublikum, das laufend durch „neue Gesichter“ wächst, wie sich Peter Schmidt-Bormann, Vorsitzender des veranstaltenden Kultur- und Kunstvereins (KuK) der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in seiner Begrüßung vergewisserte, indem er die „Neulinge“ um Handheben bat. Es war eine beträchtliche Zahl von Händen, die dieser Aufforderung folgten und sich aus den Zuhörerreihen emporreckten. Auch die Herkunft der Konzertgäste, auf die gleiche Weise ermittelt, ergab einen weitgezogenen geografischen Kreis, bis nach Nienburg und Verden, aber auch Syke, Hoya und Sulingen. Der „entfernteste“ Maybebop-Fan meldete sich mit Heimatort Kiel.

Bei den Sängern von Maybebop handelte es sich um bekannte Gesichter, mit einer Ausnahme: Christoph Hiller (Bass) lief als Ersatzmann für Sebastian Schröder ebenso leichtfüßig auf die Bühne wie die Stammmitglieder Oliver Gies (Bariton), Jan Bürger (Countertenor) und Lukas Teske (Tenor). Sebastian, so erfuhr das Publikum, brauche dringend eine Auszeit wegen seines Rückens - mindestens sechs Monate, wie die Empfehlung der Ärzte laute.

Die Bühnenpräsenz der A-Cappella-Stars begann bereits vor dem offiziellen Programmbeginn. Alle vier eilten herbei, als Peter Schmidt-Bormann seine persönliche Freudenbotschaft verkündete, die Geburt eines Enkels an ebendiesem Tag in Hamburg. Zur Handyverbindung, auf der Bühne hergestellt, umringten die Maybebops den stolzen Großvater und sangen das „Happy Birthday, lieber Jonathan“ des Publikums mit, das auf diese Weise live und vielstimmig aus dem vollen Brokser Mensa-Konzertsaal in eine hansestädtische Klinik übertragen wurde. Und Schmidt-Bormanns Ankündigung, Maybebop für ein nächstes Konzert in zwei Jahren wieder zu buchen, fand am Ende der Veranstaltung eine begeistert aufgenommene Bestätigung.

„Ich bin verdammt, sie zu lieben“, lautete des Sängers Geständnis im ersten Lied, das auf der Grundlage romantisch-melancholischer Loch-Lomond-Harmonien für beschauliche Stimmung im Saal sorgte. Doch so ruhig blieb es nicht lange. Eifrig machten die Zuhörer mit, als bei „O Maria“ Rhythmus-Klatschen gefragt war, und vierstimmige Satzarbeits-Akrobatik im Stil der Comedian Harmonists schilderte die heimliche Liebe eines Musikschülers zu seiner Klavierlehrerin. Quiztime war angesagt, als die Zuhörer Ingrid und Jürgen auf die Bühne geholt wurden. Beide wetteiferten um die meisten erkannten Erkennungsmelodien von Fernsehserien. Jürgen gewann, und beide erhielten eine Maybebop-CD. „Schiri eleison“ handelte sakral-persiflierend von Fußballgöttern, und schließlich klagte Oliver über eine kleine Melodie, die ihm nicht aus dem Kopf ging.

„Dat du mien Leevste büst“ intonierte das harmonische Klangwunder Maybebop in der Originalsprache Plattdeutsch. Beifallsumstürmt ging es mit dem neuen Song „Ich muss backen, backen, backen“, textmäßig explosiv und von Bass- und Perkussions-Playback unterfüttert, in die Pause.

Ein harmonisiertes Alphabet eröffnete die zweite Konzerthälfte, und nach zwei weiteren Titeln geriet das Publikum aus dem Häuschen. Der Grund hieß Sabine Pohl. Die bekannte Rocksängerin aus Bruchhausen-Vilsen hatte per E-Mail Kontakt mit der A-Cappella-Band aufgenommen. Letztere verwandelte sich flugs in eine stimmgewaltige Rockband, als Sabine mit dem Titel „Highway to Hell“ von AC/DC einstieg und ihr Talent als Sängerin der bekannten Bands „Rock4U“ und „RASTless“ unter Beweis stellte. Die Begeisterung der Zuhörer kannte keine Grenzen mehr, und rockiger und basslastiger ging es weiter. Um erbetene Stichwort-Ideen war das Publikum nicht verlegen, und so improvisierten die A-Cappella-Sänger mit Begriffen wie „Museumseisenbahn“, „Hühner“ und „Glyphosat“ zum Entzücken der Zuhörer. Nach „Bella-Ciao“-Anklängen und einer Zugabe mit Rap-Charakter gab es Standing Ovations. Die zweite Zugabe ließ nicht lange auf sich warten, zugleich sanft und gefühlvoll einerseits, andererseits instrumentalgewaltig Playback-unterstützt von einem Sinfonie-Orchester in Hannover.