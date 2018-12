Eilverfahren wird im März verhandelt

Hardenbostel/Hannover - Das Verwaltungsgericht in Hannover befasst sich mit den Stallbauplänen von Landwirtin Iris Flentje aus Asendorf-Hardenbostel. Wie berichtet, war beim Gericht ein Eilantrag des Anwalts der Stallgegner eingegangen. Jetzt steht der Termin für die Verhandlung. Das Eilverfahren wird laut Heiko Leitsch, stellvertretender Pressesprecher, am 11. März im Verwaltungsgericht verhandelt. Es geht um eine Entscheidung über den „Antrag auf die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung“.

Zum Hintergrund: Flentje will eine Anlage für bis zu 39 900 Hähnchen in Hardenbostel errichten. Der Kreis Diepholz hat ihren Bauantrag nach eigenen Angaben Ende März bewilligt. Daraufhin legte die Bruchhausen-Vilser Initiative „Gesunde Luft – für uns und unsere Kinder“ Widerspruch ein. Parallel beantragte die Landwirtin sofortigen Vollzug der Baugenehmigung. Diesen Antrag bewilligte der Kreis Diepholz im August, woraufhin sich die Bürgerinitiative ans zuständige Verwaltungsgericht in Hannover wandte.

vik

Rubriklistenbild: © dpa