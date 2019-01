Haltung zeigen und Hymnen schmettern

TURN UP 4 TOLERANCE: RADIO HAVANNA Gesellschaftskritik trifft auf politischen Fingerzeit mit Augenzwinkern

+ Die Band „Radio Havanna“ tritt am 26. Januar in der Mensahalle auf. Foto: Viktor Schanz

Br.-Vilsen – „Zwischen Pfeffi am Späti und den Kater nach der WG-Party passt immer noch eine geballte Faust“ – dieser erste Satz einer Pressemitteilung beschreibt wohl mehr als passend, was die Band „Radio Havanna“ mit ihrer Musik ausdrücken möchte. Für wütende, bis in die Knochen motivierte Politpunk-Bands wie „Radio Havanna“, die sich mit ganzer Kraft für politische und soziale Zwecke einsetzen, gibt es wohl keine bessere Zeit als jetzt. „Ganz Europa schwankt nach rechts außen“, heißt es weiter. Dass die Hoffnung zuletzt stirbt, will das Berliner Quartett mit seinem neuen Album „Utopia“ beweisen. Und Titel daraus erwarten auch die Besucher des „Turn Up 4 Tolerance“-Konzerts in Bruchhausen-Vilsen.