„Es hält keinen Zuhörer mehr auf dem Platz“

Sara Dähn tritt mit ihrer Band am 16. November in der Mensa in Bruchhausen-Vilsen auf

+ Der Vorsitzende des Kultur- und Kunstvereins Bruchhausen-Vilsen, Peter Schmidt-Bormann (links), freut sich, dass Jürgen Hesse von der Mediengruppe Kreiszeitung und Hermann Karnebogen von der Avacon (hintere Reihe, von links) bereit waren, das musikalische Großereignis „Musical meets Rock & Pop“ mit Sara Dähn (Mitte) und Thomas Blaeschke (rechts) nach Bruchhausen-Vilsen zu holen. Foto: HEINER BÜNTEMEYER

Br.-Vilsen - Von Heiner Büntemeyer. Mit ihrer Musik, ihrem Charme und ihrem Können haben Sara Dähn und Thomas Blaeschke schon Konzertsäle in Berlin, New York und Shanghai gefüllt. Sie haben Wirtschaftsführer und Politiker mit ihren Auftritten begeistert und bei internationalen Musikwettbewerben Spitzenpreise geradezu abgeräumt. Allein sieben Mal gewannen sie den Deutschen Rock- und Pop-Preis und sind kürzlich gerade von einem Trip nach Kamerun zurückgekehrt. Und jetzt gastieren Gesangsstar Sara Dähn und ihre Band „Voice over Piano“ zusammen mit dem Entertainer Thomas Blaeschke am Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr in Bruchhausen-Vilsen, und zwar in der Mensa des Schulzentrums (Auf der Loge 5). Dazu hat Avacon-Kommunalreferent Hermann Karnebogen einen großen Teil beigetragen, denn er stellte die Verbindung zwischen den Künstlern und dem Kultur- und Kunstverein (Kuk) Bruchhausen-Vilsen durch seine Kontakte her.