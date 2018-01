„Lebenswege begleiten“ organisiert Kochkurs für Flüchtlinge

Kerstin Gissel (Mitte) bereitete mit Mojgan Saraj (links) und Nooria Malek-Popal (rechts) die Rezepte für internationale Kochkurse in der Lehrküche in Bruchhausen-Vilsen vor. Zuletzt stand Persisch auf dem Speiseplan.

Br.-Vilsen - Der Duft von Knoblauch steigt beim Betreten der Lehrküche der Oberschule Bruchhausen-Vilsen in die Nase. Er vermischt sich mit dem von frittiertem Teig und angebratenem Fleisch. „Ich brauche Salz“, ruft Mojgan Saraj in den Raum. Nur Sekunden später halten ihr gleich zwei Frauen Packungen mit dem Gewürz unter die Nase. Eine spricht Persisch, die andere Deutsch. Hier wird international gekocht.

Das Angebot „Internationales Kochen“ hat der Bruchhausen-Vilser Verein „Lebenswege begleiten“ in Zusammenarbeit mit Kerstin Gissel, Vorstandsfrau der Asendorfer Landfrauen, organisiert. Sie hat zusammen mit Mojgan Saraj die Rezepte für den persischen Abend erarbeitet und ein Heft erstellt.

Mojgan Saraj kommt ursprünglich aus dem Iran. Seit zwei Jahren lebt sie in Asendorf. Von Beginn an hat sie an den Aktivitäten der Landfrauen teilgenommen. Gissel ist also keine Unbekannte für sie. „Schwierig waren die Namen der Gerichte“, sagt Gissel. Mojgan Saraj hätte sie nur in arabischer Schrift notieren können, so versuchte Gissel es mit einer Art Lautschrift. Laut einem extra angefertigten Heftchen gibt es an diesem Tag unter anderem Mirzoghasemi (Auberginen mit Tomate und Eiern), Kabab (Hackfleischstreifen) und Ghalyemahi (ein Fischgericht). Als Nachtisch bereiten die 15 Teilnehmer des Kochkurses Ghottab vor. Das ist ein mit Mandeln und gehackten Nüssen gefülltes, in Fett ausgebackenes Gebäck. „Das kommt aus Isfahan“, sagt Mojgan Saraj. Isfahan ist ihre Heimatstadt im Zentraliran.

„Ungewöhnlich“ und „völlig anders“

Generell unterscheide sich die Küche im Norden, Süden und in der Mitte des Landes. Mal esse man schärfer, mal milder. Generell wird laut Saraj viel Safran genutzt. Auch Reis ist ein wichtiger Bestandteil der iranischen Küche. Zudem gebe es oft süße Gerichte zur Hauptspeise. Als Beispiel nennt sie Khorosthe Aloo, ein Lammfleisch-Gericht, das mit Aprikosen zubereitet wird.

„Ungewöhnlich“ und „völlig anders“ sind einige Speisen für den deutschen Gaumen, sagt Gissel. Dazu zählt der Nachtisch Korosht mast. Er wird nicht nur mit Joghurt, Zucker und Rosenwasser zubereitet, zudem landen Hähnchenfleisch und Safran in dem Gericht. Ohne Dekoration – Berberitzen und Pistazien – sieht er aus wie ein deftiger Currydip. Wie schmeckt’s? „Seifig-süß“, sagt Gissel.

Ein männlicher Teilnehmer

Es ist der dritte von vier jeweils einen Abend umfassenden Kursen, den der Verein und Gissel mit und für Neubürger veranstalten. Im ersten gab es italienische Gerichte, im zweiten afghanische. Vorbereitet haben diese gemeinsam mit Kerstin Gissel Valbona Prifti und Nooria Malek-Popal. Beim nächsten Mal soll Südamerika im Fokus stehen. Die Brasilianerin Luciana Claussen ist dann für die Rezeptideen verantwortlich.

„Wenn man eine Frau in die Küche stellt, geht das wie von selbst“, sagt Gissel. Jede nimmt sich sofort Zutaten und Utensilien und legt los. Doch auch der einzige männliche Teilnehmer packt kräftig mit an. Dass bei vielen unterschiedlichen Nationen und Esskulturen – an diesem Tag sind Teilnehmer aus Kolumbien, Afghanistan, Tschetschenien, Iran, Brasilien und Deutschland anwesend – auch mal was nicht nach Plan läuft, ist nicht verwunderlich. So wird etwa der Reis statt mit Butter mit Öl vermengt.

Duftendes Büfett mit verschiedenen Speisen

Finanziert werden die vier Kurse durch eine Förderung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Für jeden Abend hatte der Verein 300 Euro zur Verfügung – für die Lebensmittel sowie die Bezahlung von den zwei vorbereitenden Frauen. Die Lehrküche konnte kostenlos genutzt werden.

Am Ende des dritten Kochkurses, nach etwa drei Stunden, entsteht ein duftendes Büfett mit neun verschiedenen Speisen. Was es beim nächsten Mal geben wird? Luciana Claussen ist sich da noch nicht ganz sicher. Aber die brasilianische Küche sei für Reis und Bohnen bekannt. „Vielleicht gibt es auch einen Caipirinha“, verrät sie. Und fügt lächelnd hinzu: „Aber ohne Alkohol.“

vik