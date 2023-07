Bestnote 1,1: Gymnasium Bruchhausen-Vilsen entlässt Abiturienten

Von: Rebecca Göllner-Martin

Die Besten des Jahrgangs: Mit der Note 1,1 verlässt Charlotte Schröder (vorne) das Gymnasium Bruchhausen-Vilsen. © Rebecca Göllner-Martin

Br.-Vilsen – Ausdauer und Kondition attestierte Schulleiterin Lisa Peitzmeier-Stoffregen gestern dem Abi-Jahrgang 2023 während der Entlassungsfeier im Forum des Gymnasiums. Insgesamt 52 Zeugnisse konnte sie überreichen, 17 Mal stand eine Eins vor dem Komma. „Ihr seid der beste Jahrgang seit Jahren“, sagte sie stolz.

Mit neun Jahren seien die meisten von ihnen am Gymnasium voller Tatendrang gestartet und ihren Talenten nachgegangen – ob im Sport oder im Bläserensemble. Auf dem Weg zum Abitur hätten aber auch viele Herausforderungen absolviert werden müssen. Die Schulleiterin sprach damit zum einen die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen an, zum anderen den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Trotzdem hätten die Schüler, mit der Unterstützung von Lehrerschaft und Eltern, diese Hürden überwunden und ihre Flexibilität sowie ihr Anpassungsvermögen bewiesen. Zudem seien sie menschlich gereift. Vor diesen Hintergründen seien die erbrachten Leistungen beeindruckend. „Wir sind stolz auf euch“, sagte Lisa Peitzmeier-Stoffregen.

Die gemeinsame Zeit endet: Der Abi-Jahrgang 2023 hält die Abschlusszeugnisse in den Händen. © Göllner-Martin, Rebecca

Ulf Schmidt betonte als Vertreter der Samtgemeinde den hohen Stellenwert der Einrichtung Schule. Sie trage dazu bei, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, und könne auch in Zeiten des Informationsüberflusses nicht ersetzt werden. „Im Internet fehlt das Kontextwissen, die eigene Interpretation von Informationen“, so Schmidt. Für ihn sei die Schule eine der wichtigsten Erfindungen überhaupt. Als Ratschlag an die Abiturienten zitierte er François Truffaut: „Man kann niemanden überholen, wenn man in seine Fußstapfen tritt.“ Um sichtbar zu werden, müsse jeder Mensch seine eigene Spur hinterlassen. Ulf Schmidt: „Also traut niemanden, der von euch verlangt, in seinen Spuren zu bleiben. Trefft eure eigenen Entscheidungen!“

Die Frage „Lohnt sich das?“ habe ihre Mitschüler in der Oberstufe immer wieder beschäftigt, berichteten die Jahrgangssprecher Lara Minou Wunram und Lukas Wedemeyer. „Ja“ lautete die Antwort. Dankbar seien sie vor allem für die gemachten Erfahrungen und geschlossenen Freundschaften. „Heute endet der gemeinsame Teppichflug und wir hoffen, dass sich für alle die drei sagenumwobenen Wünsche erfüllen“, erklärten sie als Anspielung auf das Abimotto „Aladin, in jeder Flasche steckt ein Genie“.