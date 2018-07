Eintracht-Chor aus Weyhe zu Gast im Kurpark Bruchhausen-Vilsen

Gutes Wetter, gute Stimmen, gute Laune

+ © Dieter Niederheide Chorleiterin Anita Balode-Butt sang eifrig mit. © Dieter Niederheide

Br.-Vilsen - Von Dieter Niederheide. Die kleinen Dorf- und auch die Bierkneipen in den Städten sterben so langsam aus. Das mag einer der Gründe sein, warum der Hit von der kleinen Kneipe in unserer Straße, einst vom unvergessenen Peter Alexander gesungen, geradezu unsterblich zu sein scheint. Das wurde am Sonntagnachmittag einmal mehr deutlich, als im Kurpark Bruchhausen-Vilsen der Männerchor Eintracht aus Weyhe den ewigen Hit vortrug. Da sangen oder summten so manche der mehr als 200 Besucher gerne mit.