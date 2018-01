„Lady Sunshine & The Candy Kisses“ spielen in Engeln die Kulthits der 50er- und 60er-Jahre

Die gute Laune im Gepäck

+ © Roman Thomas „Lady Sunshine & The Candy Kisses“ kommen am 16. Februar nach Engeln. © Roman Thomas

Engeln - Die Band „Lady Sunshine & The Candy Kisses“, gastiert am Freitag, 16. Februar, um 20 Uhr im Landhaus Wachendorf in Engeln, Engeler Straße 29-30. „Die Musiker aus Celle und Hannover bieten seit 2003 mehr als nur Rock ‘n’ Roll, mehr als nur Schlager“, kündigt der „TourismusService“ Bruchhausen-Vilsen als Veranstalter in einer Pressenotiz an.