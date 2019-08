Gottesdienst lockt zahlreiche Gäste ins Remmerzelt

+ Neun Geistliche gestalteten den Gottesdienst auf dem Remmerzelt, welches Betreiber Uwe Stoffregen (hintere Reihe, rechts) zur Verfügung stellte: (hintere Reihe, von links) Mathew Thayil, Claudia Suffner, Mareike Hinrichsen-Mohr, Anja und Florian von Issendorf sowie (vordere Reihe, von links) Melanie Simon, Praktikantin Sonja Levers, Meike Müller und Torsten Heinrich. Foto: NALA HARRIES

Br.-Vilsen - Von Nala Harries. Der Heiratsmarkt war gestern Morgen wie leer gefegt, nur einige Schausteller waren schon auf den Beinen, um ihre Stände und Karussells für die Gäste vorzubereiten. Doch der Schein trügte. Die Marktbesucher waren zwar nicht auf den Straßen unterwegs, dafür versammelten sich etliche von ihnen im Remmerzelt, um am ökumenischen Gottesdienst teilzunehmen. Kurz vor dessen Beginn war so gut wie jeder Platz besetzt. Der Posaunenchor mit Musikern aus Schwarme, Vilsen, Asendorf und Hassel unter der Leitung von Dietrich Wimmer begrüßte die Anwesenden mit einem Bläservorspiel. Danach ergriff Pastorin Melanie Simon von der evangelischen Kirchengemeinde Asendorf das Wort: „Eine Fahrt mit dem Riesenrad, ist wie Gottesdienst zu feiern, man wird einmal herausgehoben und taucht dann wieder zurück in den Alltag ab“, sagte sie. Mitgebracht hatte Simon ihre Praktikantin Sonja Levers, aber nicht nur die: Weitere sieben Geistlichen waren zu der Veranstaltung erschienen, und zwar Mathew Thayil (Hoya) und Claudia Suffner (Bruchhausen-Vilsen) von den katholischen Kirchengemeinden, Mareike Hinrichsen-Mohr (Vilsen), Anja und Florian von Issendorff (Bruchhausen und Vilsen), Meike Müller (Schwarme) sowie Schausteller-Pastor Torsten Heinrich. Letzterer zückte bei seinem Auftritt seine Gitarre und begeisterte die Gäste mit dem Song „Gut, wieder hier zu sein“ von Hannes Wader. Seine Performance belohnte das Publikum mit einem langanhaltenden Applaus und Jubel-Rufen, woraufhin er lachend sagte: „Ich glaube, in Zukunft werde ich immer singen, anstatt zu reden.“