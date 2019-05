Grundsteinlegung für den Kindergarten Löwenzahn in Bruchhausen-Vilsen

Alter Name, neues Gebäude

+ © Vivian Krause Einige Kinder halfen Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann (links) und Bauingenieur Oliver Keese (hinten) beim Einbetonieren der Dokumentenrolle. © Vivian Krause

Im Kindergarten Löwenzahn in Bruchhausen-Vilsen gab es seit 1974 viele Veränderungen: Nachmittagsgruppen, Hortgruppen, Integrationsgruppen, Spielgruppen, zählte Leiterin Anja Marcks am Dienstag bei der Grundsteinlegung auf. Die nächste, zumindest räumlich wohl größte Veränderung steht nun 2020 an.