Grundschule Schwarme-Martfeld sucht Leitung

Schwarme/Martfeld – Die Grundschule Schwarme-Martfeld steht derzeit ohne Schulleiter da. „Die bisherige Schulleiterin der Grundschule Schwarme-Martfeld hat kurzfristig ihr Amt niedergelegt“, teilt Bianca Schöneich, Pressesprecherin der Niedersächsischen Landesschulbehörde, auf Nachfrage mit. Jessica Dove war seit dem Schuljahr 2015/16 Leiterin an der Schule. Warum sie diesen Posten nicht weiterhin übernimmt, dazu wollte Dove sich gegenüber der Kreiszeitung nicht äußern.

„Wir haben uns umgehend um die Ausschreibung der Schulleitungsstelle gekümmert und die Stelle für einen Monat im Schulverwaltungsblatt 05/2019 veröffentlicht“, sagt Schöneich. Doch bisher sei noch keine Bewerbung eingegangen, weswegen die Stelle erneut im August ausgeschrieben werden soll. Laut der Pressesprecherin würden gezielt in Frage kommende Lehrkräfte angesprochen.

Zunächst bis zu den Sommerferien, die im Juli beginnen, hat sich die Lehrerin Ines Kohlmann bereit erklärt, die Schule kommissarisch zu leiten. Für die Vertretung seien pro Standort jeweils zwei Lehrkräfte zuständig, das sind für Schwarme Jutta Precht, die nächstes Schuljahr in Pension gehen wird, und Daniela Bethmann sowie Ines Kohlmann und Rahel Lange für Martfeld.

„Wir haben bereits intern darüber gesprochen und fest steht, dass Ines Kohlmann die kommissarische Leitung ab den Sommerferien nicht weiter übernehmen wird“, erklärt Daniela Bethmann in einem Gespräch mit der Kreiszeitung.

Der Pflichtunterricht nach Stundentafel an der Schule sei laut Bianca Schöneich gesichert. Möglich sei dies durch verschiedene Maßnahmen wie Abordnungen, eine Lehrkraft im Vorbereitungsdienst, die Weiterbeschäftigung einer pensionierten Lehrkraft und die Einstellung einer Vertretungslehrkraft.

Sofern sich keine neue Schulleitung findet, müsse man über weitere Lösungen nachdenken, sagt Cattrin Siemers, bei der Samtgemeindeverwaltung zuständig für den Fachbereich Bildung. Die Samtgemeinde ist die Schulträgerin der Grundschule Schwarme-Martfeld.

Zurzeit besuchen laut Cattrin Siemers insgesamt 158 Kinder die Einrichtung; 76 Schüler den Standort in Martfeld, 82 jenen in Schwarme. In den kommenden Jahren würden die Zahlen laut derzeitiger Prognose leicht ansteigen. nh/vik