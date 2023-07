Grünes Gewerbegebiet in Homfeld: Am Stubbendiek soll künftig Wasserstoff produziert werden

Von: Mareike Hahn

Ein Gewerbegebiet soll auf einem etwa fünf Hektar großen Gelände in Homfeld entstehen. Die Baugenehmigung für ein neues Umspannwerk ist bereits erteilt. © Oliver Siedenberg

Ein neues Gewerbegebiet ist in Homfeld geplant - und zwar ein ganz Besonderes:

Homfeld – In Homfeld soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Das vorgesehene Gelände ist etwa fünf Hektar groß und befindet sich an der Straße Stubbendiek. „Dort sind Anlagen für regenerative Energien geplant, die genutzt werden sollen, um mit einem Elektrolyseur Wasserstoff zu produzieren“, erklärt Gemeindedirektor Bernd Bormann. „Der Wasserstoff soll in der Samtgemeinde und der näheren Umgebung genutzt werden.“ Die Wasserstoffproduktion ist eine Zukunftstechnologie, die nach dem Willen der Bundesregierung eine große Rolle bei der Energiewende spielen wird.

Damit die Homfelder Pläne Rechtssicherheit bekommen, muss ein entsprechender Bebauungsplan her. In seiner jüngsten Sitzung hat der Rat des Fleckens Bruchhausen-Vilsen die Beschlüsse über die Stellungnahmen und den Auslegungsbeschluss eines solchen B-Plans gefasst. Ein weiterer Schritt in der sogenannten Bauleitplanung ist also erfolgt.

„Zielsetzung ist, im Herbst die B-Plan-Satzung zu beschließen“, sagt Bormann. „Sobald der B-Plan rechtskräftig und der Bauantrag genehmigt ist, kann gebaut werden.“ Er gehe davon aus, dass die Anlage zur Wasserstoffproduktion dann zeitnah entstehen wird.

Wasserstoff als Antrieb für Lastwagen

Das Bauamt Bruchhausen-Vilsen erklärt in den Unterlagen zur Bauleitplanung, was zu den geplanten „Wasserstoffprojekten“ auf einem Teil des Gewerbegebiets gehören soll – nämlich Elektrolyseure, Speichermöglichkeiten und Serviceanlagen beziehungsweise Wartungseinrichtungen. „Die Größe der Fläche des B-Plangebiets ermöglicht auch mittelfristig einen weiteren Ausbau der Wasserstofftechnologie sowie dazu ergänzende beziehungsweise flankierende Nutzungen“, schreibt das Bauamt.

Wozu kann Wasserstoff genutzt werden? „Um Wärme zu produzieren und als Antrieb für Lkw“, antwortet Gemeindedirektor Bormann beispielhaft. Und, konkret auf die Produktion in Homfeld bezogen: „Ziel ist es, den Wasserstoff zu nutzen, um Ersatzkraftstoff für Lkw zu produzieren.“ Perspektivisch sei die Errichtung von Wasserstofftankstellen im Kreisgebiet und darüber hinaus geplant, die von Homfeld aus beliefert werden können, heißt es aus dem Bauamt.

„Dort, wo der Einsatz von Elektro-Antrieben nicht sinnvoll oder möglich ist, bietet Wasserstoff auch Lösungen für klimaschonenden Verkehr“, schreibt die Bundesregierung auf ihrer Homepage. „Zusammen mit CO2 lässt er sich zum Beispiel in klimafreundliche Kraftstoffe umwandeln, die Lkw, Schiffe oder Flugzeuge antreiben.“

Grüner Wasserstoff entsteht durch Elektrolyse von Wasser: Dabei wird das Wasser mithilfe erneuerbaren Stroms in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt, erklärt die Regierung. Dadurch seien der eingesetzte Strom und somit auch die Produktion von Wasserstoff CO2-frei.

Für die Wasserstofferzeugung braucht man also Strom. Die Lage des neuen „Gewerbegebiets Stubbendiek“ ist daher bewusst gewählt: „Maßgeblich für die Standortwahl ist das vorhandene Umspannwerk, über das auch Strom über benachbarte Windparks für die Wasserstoffgewinnung eingespeist werden soll“, steht in den Verwaltungsunterlagen.

Aufmerksamen Passanten dürfte bereits der Bauzaun auf dem Areal aufgefallen sein. Dort entsteht der „Neubau eines doppelten Umspannwerks für einen Windpark“, erklärt Mareike Rein, Pressesprecherin des Landkreises Diepholz. Der Kreis ist zuständig für die entsprechende Baugenehmigung und hat sie laut Rein am 12. April erteilt. Das neu entstehende Umspannwerk „soll zukünftig den Strom aus der Windenergie für das öffentliche Netz aufbereiten“, erläutert Rein. Die Samtgemeinde äußert sich aus „datenschutzrechtlichen Gründen“ nicht zu „konkreten Bauvorhaben“ wie diesem.

Der Windstrom könnte aus Süstedt kommen. Dort, wenige Kilometer entfernt, entsteht zurzeit ein Windpark; ein Teil des dort erzeugten Stroms soll für die Produktion von grünem Wasserstoff genutzt werden, kündigte Betreiber Söhnke Schierloh von „Schierloh Engineering“ Anfang dieses Jahres an.

Freiflächen-Fotovoltaik in der Samtgemeinde?

Vor zwei Jahren hatte sich der Fleckenrat schon mal mit der Zukunft des Areals am Stubbendiek beschäftigt. Damals hatte die Süstedter Firma „Schierloh Engineering“ beantragt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Freiflächen-Fotovoltaik-Anlage auf dem Gelände zu schaffen. Der Rat hatte im Juni 2021 dafür gestimmt. Danach war es jedoch still geworden um das Thema – zumindest in öffentlichen Sitzungen wurde nicht mehr darüber gesprochen. „Der Antrag auf Freiflächen-Fotovoltaik ist seinerzeit im Sande verlaufen, weil das laut RROP nicht möglich war“, verweist Bormann jetzt auf die Vorgaben im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises, die den Solarpark verhindert hätten.

Die Bundesregierung will Fotovoltaik laut ihrer „Photovoltaik-Strategie“ vom Mai dieses Jahres stark ausbauen. Auch in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sind Solarparks Thema. „Wir hatten Anfragen, zurzeit liegen aber keine konkreten Anträge auf dem Tisch“, sagt Bormann. „Stand heute stellt das RROP in der Samtgemeinde nur in Martfeld Flächen für Freiflächen-Fotovoltaik dar.“ Aktuell sei die Samtgemeinde dabei, Kriterien zu entwickeln, nach denen Solarparks zugelassen werden könnten.

Die Hoffnung, dass eines Tages auch am Stubbendiek Solarstrom produziert werden könnte, ist mindestens bei den Grünen noch da. So sagte Fraktionsvorsitzender Bernd Schneider während der jüngsten Sitzung des Fleckenrats: „Wir können uns nicht vorstellen, dass da ein Gewerbegebiet mit verkehrlicher Nutzung und Hallenbauten entsteht. Aber Freiflächen-Fotovoltaik oder Ähnliches würde da Sinn machen.“