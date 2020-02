Vilsa-Chef im Gespräch: „Unsere Planung ist bestmögliche Lösung für Hochregallager“

Das Betriebsgelände von Vilsa-Brunnen in Bruchhausen-Vilsen bietet nur begrenzten Platz für eine Erweiterung. Daher soll Leergut in einem Hochregal gelagert werden. Über die formalen Voraussetzungen dafür berät heute um 19 Uhr der Rat des Fleckens im Rathaus. Eine aktuelle Abbildung zum Bauvorhaben könne nicht bereitgestellt werden, lässt Vilsa über seine Agentur Brand-Pier mitteilen.

Br.-Vilsen - Von Anne-Katrin Schwarze. Der Rat des Fleckens berät am Mittwoch in seiner Sitzung um 19 Uhr im Rathaus über den Bebauungsplan (B-Plan) „Vilsa-Brunnen“. Das Unternehmen plant, sich auf seinem Betriebsgelände an der Straße Alte Drift in Bruchhausen-Vilsen zu erweitern. Der B-Plan wird den Bau eines Hochregallagers ermöglichen und sieht dafür eine maximale Höhe von 40 Metern und eine maximale Grundfläche von 8000 Quadratmetern vor. Auf Fragen der Redaktion dazu antwortete Henning Rodekohr, geschäftsführender Gesellschafter von Vilsa-Brunnen, am Dienstag schriftlich. Für Nachfragen war er anschließend nicht zu erreichen.

Welche tatsächliche Größe soll beim Bau des Hochregallagers umgesetzt werden?

Wir haben uns bei der Planung des Hochregallagers sehr viele Gedanken gemacht und Expertenmeinungen aus den verschiedensten Fachgebieten berücksichtigt. Natürlich werden wir in der Ausführungsplanung noch einen gewissen Feinschliff vornehmen. Die jetzt vorliegende Planung ist aber aus unserer Sicht die bestmögliche Lösung. Sie berücksichtigt mit einer optimalen Energie- und Flächeneffizienz langfristig wirtschaftliche und ökologische Aspekte und hat mit der Reduzierung des Anliegerverkehrs einen unmittelbaren Nutzen für alle Betroffenen. Sollte einer Bebauung in dem Maße zugestimmt werden, möchten wir das Hochregallager im Falle der Genehmigung wie geplant bauen.

Die Fraktion der Grünen wünscht sich einen höchstens 30 Meter hohen, dafür in der Grundfläche aber größeren Bau auf 10.000 Quadratmetern. Warum bauen Sie nicht weiter in die Breite, um die in Teilen der Bevölkerung strittige Höhe oberhalb der Baumgrenze zu vermeiden?

Wir hatten bei der Planung alle Belange im Auge und versuchen, sie zu beachten. Eine geringere Höhe verlangt deutlich mehr Fläche und damit eine größere Flächenversiegelung mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Es ist nach unserer Auffassung nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem auch ökologisch keine bessere Alternative. Das betrifft im Übrigen auch Vorschläge für einen Bau in die Tiefe. Unabhängig von baulichen Risiken durch den oberflächennahen Grundwasserleiter würde dadurch noch stärker in den Boden und damit in die Natur eingegriffen werden.

In Leserbriefen hat es Vorschläge zur Gestaltung des Regallagers gegeben. Diese reichen von Lichtinstallationen über Kunst bis hin zu einer Begrünung. Wie sehen die aktuellen Pläne zur Optik des Lagers aus?

Ein Hochregallager sieht wie ein Hochregallager aus. Da müssen wir nicht drum herumreden. Farblich soll sich das Lager bestmöglich in die Umgebung einfügen und so ist es geplant. Mindestens genauso entscheidend ist der Standort. Der ist so gewählt, dass das Lager von den allermeisten Punkten im Ort nicht sichtbar sein wird.

Der Turmbauverein versucht seit Jahren eine Möglichkeit zu schaffen, die Region aus der Höhe betrachten zu können. Die Firma Thyssenkrupp öffnet ihren Testturm für Fahrstühle in Rottweil für Besucher und hat damit eine Touristenattraktion geschaffen. Warum kommt eine touristische/öffentliche Nutzung des Lager-Dachs für das Unternehmen nicht infrage?

Die Idee liegt natürlich auf der Hand und hat einen gewissen Charme. Aber ein Hochregallager ist kein Testturm und insofern hinkt leider der Vergleich. Der Teufel steckt auch hier im Detail. Eine Realisierung würde eine komplett andere Planung mit erheblichen Vorschriften zum Beispiel an die Sicherheit im Bau und im Betrieb erfordern. Bei aller Sympathie für einen Weitblick über unseren schönen Ort und die Landschaft lässt sich das leider nicht sinnvoll umsetzen.

Während der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans haben Bürger Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Bekommt die Öffentlichkeit in dieser Phase des Verfahrens Gelegenheit, mit Ihnen oder einem Firmensprecher über die Erweiterungspläne persönlich zu diskutieren?

Ich wohne in Bruchhausen-Vilsen und bin im ständigen Kontakt mit meinen Mitbürgern. Das ist für mich selbstverständlich und wichtig. Aber lassen Sie mich Ihre Frage nutzen, um Ihnen noch einmal unser grundsätzliches Anliegen zu erläutern. Das geplante Hochregallager ist kein Selbstzweck und wir bauen es nicht, um jemanden damit zu ärgern. Vielmehr möchten wir unserem gesellschaftlichen Auftrag – der beständigen Versorgung der Bevölkerung mit natürlich reinem Mineralwasser – gerecht werden. Diesen Auftrag kann Vilsa nur erfüllen, wenn sich das Unternehmen weiterentwickelt. Vilsa muss und wird auch zur Sicherung der eigenen Zukunft investieren. Das soll in Bruchhausen-Vilsen geschehen und dazu gehört auch der Bau des Hochregallagers.

Wann werden Sie mit dem Bau des Hochregallagers beginnen und ab wann planen Sie die Inbetriebnahme?

Wir befinden uns in einem Planungsprozess, und uns ist es sehr wichtig, dass wir uns an den Prozess mit all seinen notwendigen Schritten halten. Dieser demokratische Prozess mit der Einbindung der Bürger ist für uns ein hohes Gut, das wir respektieren und unterstützen. Insofern wollen und können wir keine zeitlichen Vorhersagen treffen. Wir planen den Baubeginn nach Erhalt der endgültigen Genehmigung. Das bedeutet aber nicht, dass am nächsten Tag die Bagger kommen. Auch der Bau selbst muss gut vorbereitet werden, und es ist uns auch hier ein Anliegen, in Ruhe und bedacht zu agieren. Mit diesem Ansatz ist Vilsa inzwischen über 100 Jahre alt, und wir planen, dass es noch viele mehr werden. Es freut uns sehr, dass viele Bürger von Bruchhausen-Vilsen das genauso sehen. Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle auch für den zahlreichen Zuspruch und die Unterstützung vieler Bürger bedanken.