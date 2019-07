Mehrtägiges Reinemachen nach dem „Hill of Dreams“-Festival - Neuauflage 2020 geplant

Das große Aufräumen

+ © Oliver Siedenberg Sie säubern das Festivalgelände an mehreren Tagen (von links) Sven Kliesch, Steffen Nolte, Annika Nolte, Nico Ahrens und Alissia Gehrke. © Oliver Siedenberg

Süstedt – In Süstedt feierten mehr als 3 000 Gäste das „Hill of Dreams“-Festival. Nach der Veranstaltung blieb einiges zurück: Zelte, Pavillons und vor allem viel Müll. Um der Lage Herr zu werden, starteten die Veranstalter Sven Kliesch und Steffen Nolte in Eigenregie mit einigen Helfern direkt nach der Abreise das mehrtägige Reinemachen. Los ging es am Sonntagnachmittag, morgen werde „der Rest abgeholt“, sagt Steffen Nolte.