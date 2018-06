Großbrand vernichtet Scheune

90 Feuerwehrleute in Wechold im Einsatz / Mähdrescher und weiteres Gerät verbrennen

+ Die Rauchsäule des Scheunenbrands war in einem weiten Umkreis zu sehen. - Foto: Marion Thiermann

Wechold - Von Marion Thiermann. Die zu einem Großbrand am Samstag in Wechold gerufenen 90 Feuerwehrleute aus Wechold, Hoya, Wienbergen, Eitzendorf, Hilgermissen, Ubbendorf und Bücken (Einsatzleitwagen) konnten nicht verhindern, dass eine Scheune bis auf die Grundmauern abbrannte. Zwei in dem Gebäude abgestellte Mähdrescher verbrannten ebenso wie drei Schneidwerke, eine Sähmaschine, eine Kreiselegge, ein Wagen mit Heurundballen und das im hinteren Teil gelagerte Stroh. Menschen kamen nicht zu Schaden.