Größer, lauter, Bässe(r)

Von: Rebecca Göllner-Martin

Feiern und Spaß haben, lautet das Motto. © Readhead

„Hill of Dreams“-Festival rechnet mit neuem Besucherrekord und präsentiert Neuerungen

Br.-Vilsen – Nicht mehr lange, dann wummern wieder die Bässe auf einem Acker in Süstedt. Die Vorbereitungen für das sechste „Hill of Dreams“-Festival laufen auf Hochtouren. Vom 28. bis 29. Juli kommen Fans elektronischer Musik dort erneut auf ihre Kosten.

Im Jahr 2016 fand zum ersten Mal das „Hill of Dreams“ in Form einer öffentlichen Veranstaltung in Bruchhausen-Vilsen statt. „Seither hat es sich zu einem festen Termin für alle Traumtänzer in der Region entwickelt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Jedes Jahr seien mehr Menschen in den Bann des zweitägigen Festivals gezogen worden. So waren es 2022 bereits mehr als 5 500 Gäste „Ein neuer Besucherrekord steht schon jetzt für das Jahr 2023 fest“, sagt Organisator Sven Kliesch auf Nachfrage. Auf der Festival-Homepage ist die Rede von mehr als 7 000 geplanten Besuchern.

Musikalisch hat sich das „Hill of Dreams“-Festival größtenteils der elektronischen Musik verschrieben. Insgesamt gibt es drei Bühnen. Auf der Hauptbühne, welche laut der Veranstalter in diesem Jahr „technisch auf ein neues Level gehoben wird“, legen die DJs überwiegend die Genres House, Tech House und Big Room auf. Die „Dirtbass-Stage“ leitet das gleichnamige Kollektiv und präsentiert Drum and Bass, Bassmusic und Dubstep. Auf der dritten Bühne gibt es Songs der 90er- und 2000er-Jahre zu hören.

„Die über 35 regionalen und überregionalen DJs sorgen jedes Jahr wieder für eine überwältigende Partystimmung rund um die Bühnen und dem extra für das Festival aufgebauten Pool“, verspricht das Festival-Team.

Der Campingplatz und auch das Festivalgelände seien in diesem Jahr insgesamt größer geplant, um der gestiegenen Besucherzahl gerecht zu werden. „Wir werden auch kulinarisch breiter aufgestellt sein, sprich die Auswahl an Foodständen erweitern“, erklärt Sven Kliesch eine weitere Neuerung.

„Unser Deko-Team ist auch schon wieder das ganze Jahr fleißig, sodass auch 2023 wieder einige Deko-Elemente dazukommen werden, um das Festivalgelände noch ein wenig einzigartiger zu gestalten“, schildert Kliesch weiter.

Einer der wichtigsten Punkte bei der Planung sei jedoch das Abfangen der gestiegenen Kosten gewesen, verrät der Bruchhausen-Vilsener. „Es war uns wichtig, dass wir versuchen, die Ticketpreise so gut es geht zu halten und die stark gestiegenen Kosten in anderen Bereichen aufzufangen“, sagt er.

Zum ersten Mal bietet das Festival-Team einen Bus-Shuttle zwischen dem Syker Bahnhof und dem Festivalgelände an. Die Besucher können zum Beispiel mit ihrem Semesterticket oder dem Deutschlandticket komplett kostenlos an- und abreisen.

Einhelliges Lob zollte die Samtgemeinde und die örtliche Presse in der Vergangenheit dem Festival. Das „Hill of Dreams“ sei „eine enorme Bereicherung für die Region, die Party des Jahres, so eine Veranstaltung hat in unserer Region gefehlt“, war zu hören und zu lesen.

Tickets gibt es im Vorverkauf in verschiedenen Preisstufen, sowohl für das ganze Wochenende als auch als Tagespass. Auch die Kreiszeitung bietet diese in ihren Geschäftsstellen an.

Weitere Informationen gibt es online unter

www.hill-of-dreams.de

Auf drei Bühnen präsentieren mehr als 35 Acts ihr Können. © Jakob