Ökumenischer Gottesdienst beim Brokser Heiratsmarkt

Von: Anne-Katrin Schwarze

Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden der Region feiern während des Brokser Heiratsmarktes in Bruchhausen-Vilsen einen gemeinsamen Gottesdienst in einem der Festzelte. In diesem Jahr hält Pfarrer Torsten Heinrich die Predigt. Er leitet die Evangelische Circus- und Schaustellerseelsorge. Etwa 600 Menschen nehmen am Gottesdienst teil, den der Posaunenchor musikalisch begleitet. Das Motto: „Da kommt ganz schön was zusammen“.

