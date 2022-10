Goliathwatch-Gründer: Das Essen der Welt ist falsch verteilt

Von: Marten Vorwerk

Mit Essen zockt man nicht: Walter Kreideweiß (l.) und Imre Holocher von der Attac-Gruppe Diepholz Nord werden das Plakat am Sonntag beim Vortrag vor dem Eingang am Dörpshus aufstellen. © attac

Goliathwatch-Gründer Thomas Dürmeier wird in Martfeld einen Vortrag zum Welternährungstag halten. Er klagt Konzerne an, da sie Verbrauchern und Produzenten schaden.

Landkreis Diepholz – Zum Welternährungstag am Sonntag, 16. Oktober, lädt die Attac-Regionalgruppe Diepholz-Nord zusammen mit der VHS Landkreis Diepholz zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion ein. Im Dörpshus in Martfeld wird Thomas Dürmeier um 11 Uhr über das Thema „Hunger, Welthandel, Spekulation“ referieren. Im Interview beantwortet er vorab Fragen zur Organisation Goliathwatch, zur Entwicklung des Welthungers oder zum weltweiten Saatgutmarkt. Die Fragen stellte Marten Vorwerk.

Thomas Dürmeier wird am Sonntag in Martfeld zum Thema „Hunger, Welthandel, Spekulation“ referieren. © goliathwatch

Herr Dürmeier, worum geht es bei Ihrem Vortrag „Hunger, Welthandel, Spekulation“?

Es geht um die ganzen wirtschaftlichen Fragen, wie unsere Lebensmittel auf unseren Tisch kommen. Warum hungern Menschen? Warum werden Lebensmittel an der Börse gehandelt? Wer kontrolliert, wie unser Brot auf den Tisch kommt? Es gibt viele Fehler in den Agrar- und Lebensmittelmärkten. Zudem will ich positive Ausblicke geben. Wie können wir die Zukunft landwirtschaftlich so gestalten, dass die Bauern ein Auskommen haben und wir Verbraucher wissen, dass unser Essen ökologisch gut ist.

Sie sind der Gründer der NGO Goliathwatch. Wie ist die Idee in Ihnen gereift und wofür genau steht der Verein?

Wir sind entstanden wegen eines Agrarthemas – als der Leverkusener Chemie- und Saatgutriese Bayer den US-amerikanischen Monsanto-Konzern geschluckt hat. Wir stellen fest, dass wir viel zu große Konzernriesen haben. Das ist schlecht für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, bis hin zu den Bauern. Wir wollen einen Beitrag leisten, weil sich viel zu wenige mit Konzernriesen beschäftigen und wir viel mehr über Wirtschaft reden müssen. Insgesamt sind wir ein Verein mit neun Leuten und kämpfen uns vorwärts. Wenn man zum Beispiel 2018 bei Google „Klimawandel“ eingegeben hat, hat Google als nächsten Suchbegriff „Lüge“ und „Mythos“ vorgeschlagen. Das geht gar nicht. Klimawandel ist ein wissenschaftlicher abgesicherter Fakt. Wir haben Google daraufhin kritisiert und dann hat Google es gelöscht. Das ist wichtig, dass man etwas bewegen kann.

Ein großes Thema Ihres Vortrags wird den Welthunger behandeln. Laut UN-Bericht leiden 800 Millionen Menschen, also jeder Zehnte, an Unterernährung. Was bedeutet Unterernährung genau?

Wenn Menschen nicht die ausreichende Anzahl an Kalorien zu sich nehmen können, sprechen wir von Unterernährung. 30 bis 40 Millionen Menschen sterben pro Jahr, weil sie zu wenig zu essen haben. Letztendlich ist Unterernährung Armut und eine Ausgrenzung von gesellschaftlicher Teilhabe.

Wie hat sich der Hunger auf der Welt in den vergangenen Jahren entwickelt? Welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg?

Ziel der Menschheit ist, dass wir bis 2030 den Hunger global beendet haben. Wir waren schon auf einem Weg, dass sich der Hunger reduziert hat. Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges mit den Nahrungsmittel-Preiserhöhungen sind wir von 620 Millionen hungernden Menschen wieder auf 800 Millionen gestiegen. Die Erfolge, die es gab, haben sich leider wieder zurückgedreht.

Die Welthungerhilfe wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. 60 Jahre, in denen Industrieländer Geber und Entwicklungsländer Nehmer bleiben. Muss man diese Arbeit nicht als gescheitert erklären?

Hätten wir die Welthungerhilfe nicht, würde es noch viel schlimmer aussehen. Klar hat sie ihr Ziel nicht erreicht. Aber man muss sich immer fragen, warum haben wir eine Unterernährung? Was sind die Mechanismen? Es gibt ja keinen Mangel an Lebensmitteln. Wir können zehn Milliarden Menschen ernähren. Die Lebensmittel sind falsch verteilt. Die Leute haben zu wenig Teilhabe am globalen Wohlstand, um mit ihrem Einkommen Lebensmittel zu bekommen.

Wie muss die Landwirtschaft aussehen, die Milliarden von Menschen ernährt, aber die Umwelt nicht zerstört?

Wir brauchen eine Abkehr von der konventionellen Landwirtschaft hin zur Agrarökologie. Zudem müssen wir den Menschen im globalen Süden die wirtschaftlichen Möglichkeiten geben, an Lebensmittel ranzukommen. Wir brauchen existenzsicherndes Einkommen im globalen Süden. Die Frage ist: Wie gestalten wir Lieferketten und wie hart werden durch die Großkonzerne die Preise gedrückt im globalen Süden? Da muss sich was ändern. Wir verwehren den Leuten Zugang zu unseren Märkten. Wir müssen einen fairen Deal hinbekommen.

Was genau bedeutet eine Abkehr von der konventionellen Landwirtschaft?

Vier Konzerne kontrollieren unsere Landwirtschaft. Vier Konzerne wie Aldi oder Edeka kontrollieren unser Essen. Diese Konzernriesen kontrollieren die Lebensmittelmärkte, zum Nachteil für Bauern und Verbraucher. Es kommt zu gesundheitsschädlichen Lebensmitteln für Verbraucher – durch Zucker, Antibiotika, Glyphosat oder Rinderwahn. Die Lösung wären machtfreie Märkte. Niemand sollte mehr als 20 Prozent Marktanteil haben. Edeka hat 24,5 Prozent.

Die Bundespolitik setzt sich für Ernährungssicherheit ein, Goliathwatch hat im Rahmen der Bayer-Monsanto-Fusion 2018 Ernährungssouveränität gefördert. Können Sie unseren Lesern den Unterschied erklären und warum dieser für Sie wichtig ist?

Ernährungssouveränität bedeutet, dass sich jedes Land selbst ernähren kann – dass wir nicht die wirtschaftliche Abhängigkeit haben. Das wäre echt wichtig. Das bekommen wir jetzt mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges mit, wie wichtig das ist.

Nur vier Konzerne dominieren mittlerweile den weltweiten Saatgutmarkt und haben so die Kontrolle über die Nahrungsmittelsicherheit. Wie kann das aufgehalten werden?

Wir müssen die Saatgut-Struktur ändern. Wir bräuchten internationale Saatgutbanken und Gemeineigentum von Saatgut. So, dass jeder auf Saatgut zugreifen kann und damit forschen kann. Es dürfen die genetischen Ressourcen der Welt nicht immer weiter privatisiert werden. Das ist derzeit der Trend. Und das ist der Tod für die Zukunft der Landwirtschaft. Ich kann ja keine weitere Entwicklung mehr machen, wenn ich nicht mehr auf die genetischen Ressourcen zurückgreifen kann, um Saatgut zu züchten.

In wenigen Monaten tritt das Lieferkettengesetz in Kraft. Können Verbrauchen dann blind darauf vertrauen, dass Menschenrechte in der Produktion – beispielsweise von Kaffee – gewahrt werden?

Das Lieferkettengesetz ist der Einstieg in eine Verpflichtung von Unternehmen für Menschenrechte. Was fehlt, ist ein effektiver Klageweg. Es muss eine klare Haftung geben für Menschenrechtsverstöße. Es muss einen Gerichtsweg im globalen Norden geben, weil hier die Gerichtswege einfach schneller sind. Da müssen noch viel mehr Faktoren rein ins Lieferkettengesetz. Im deutschen Lieferkettengesetz gilt das Sitzlandprinzip. Unternehmen, die in Deutschland sitzen, fallen unter das Lieferkettengesetz, aber nicht die Unternehmen, die hier nur verkaufen. Das ist wahnwitzig. Da müssten alle drunter fallen, sonst werden die Unternehmen auf dem Markt unterschiedlich behandelt. Es muss zudem ein existenzsicherndes Einkommen in ein Lieferkettengesetz rein.

Zur Person Thomas Dürmeier ist der Gründer und geschäftsführende Vorstand der Nichtregierungsorganisation (NGO) Goliathwatch, die im Jahr 2017 entstanden ist und sich für eine gerechte Weltwirtschaft einsetzt. Er war viele Jahre an der Universität Hamburg tätig und hat dort zum Welthandel und der Rolle multinationaler Konzerne in der Weltwirtschaft geforscht.