Hendrik Simon berichtet von Erfahrungen bei der Seenotrettung im Mittelmeer

Goldenes Knistern

+ Hendrik Simon

Br.-Vilsen - Bilder sagen mehr als tausend Worte. Doch Worte verleihen den Bildern noch mehr Gewicht. So zumindest beim Vortrag am Montagabend in der „Scheune“ in Bruchhausen-Vilsen zum Thema Seenotrettung im Mittelmeer zu dem der Verein „Lebenswege begleiten“ eingeladen hatte.