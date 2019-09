Glasfaser bis ins Haus

Nächste Woche beginnen die Informationsveranstaltungen zum Thema Breitbandausbau

+ Wirtschaftsförderin Uta Seim-Schwartz und Nordischnet-Projektleiterin Claudia Pelzl (von links) hoffen auf viele Interessierte bei den Infoabenden aus dem Vermarktungsabschnitt der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Foto: Vivian Krause

Samtgemeinde – Schnelles Internet rückt in bisher unterversorgten Bereichen, in sogenannten weißen Flecken, in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in greifbare Nähe. Für den Netzausbau hat der Landkreis Diepholz den Eigenbetrieb „Breitbandausbau Landkreis Diepholz“ gegründet. Er betreibt das Netz jedoch nicht, sondern verpachtet es an die GVG Glasfaser GmbH aus Kiel. Das Unternehmen vermarktet die neuen Anschlüsse unter dem Namen Nordischnet – im zweiten Vermarktungsabschnitt, zu dem auch die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zählt, noch bis zum 14. Dezember, erläutert Nordischnet-Projektleiterin Claudia Pelzl. Der erste Abschnitt umfasste laut ihr die Bereiche Bassum, Syke, Wagenfeld und Rehden. Sofern Interessierte bis Dezember einen Vertrag für ein Nordischnet-Produkt abschließen, bietet der Landkreis diesen Kunden einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss an. Nach Ablauf dieses Termins würden die Kosten für einen nachträglichen Hausanschluss vom Bürger getragen werden müssen. Um etwaige Fragen zu klären, gibt es insgesamt sechs Informationsveranstaltungen für Privatpersonen sowie eine für Gewerbetreibende. Erstere seien alle gleich aufgebaut, meint Claudia Pelzl. Wer zu seinem „eigenen“ Infoabend keine Zeit hat, kann auch einen der anderen Termine besuchen.