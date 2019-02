Dr. Dunja Manal Sabra spricht über das „Leben in Deutschland“

„Es gibt große Wissenslücken über die arabische Kultur“

+ © Karin Neukirchen-Stratmann Dr. Dunja Manal Sabra. © Karin Neukirchen-Stratmann

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Stratmann. In München geboren, in Österreich die Kindheit verbracht, dann nach Ägypten gezogen. Wie Integration auf dem umgekehrten Weg funktioniert, hat Dr. Dunja Manal Sabra selbst erfahren. „Fremde Sprache, fremde Kultur, das alles war auch für mich neu“, sagt sie. Auf Einladung des Bruchhausen-Vilser Vereins „Lebenswege begleiten“ gab die promovierte Mikrobiologin jetzt im Café Lebenswege den ersten Teil eines Seminars zum Thema „Leben in Deutschland. Erziehung in Deutschland. Wie funktioniert das deutsche System?“