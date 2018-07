Gewinne 1x2 Tickets für das Hill of Dreams in Süstedt

Festival vom 6. bis 7. Juli

+ © Archivbild / André Wächter © Archivbild / André Wächter

Das Hill of Dreams geht in die dritte Runde: Das Süstedter Elektro-Festival findet am kommenden Wochenende erneut statt – erstmals an zwei Tagen. Wir verlosen 1x2 Wochenendtickets inklusive Camping.