Gestohlener Transporter brennt aus

Das vom Schwafördener Bauhof gestohlene Fahrzeug entdeckte ein Verkehrsteilnehmer in der Nacht zu Mittwoch in Engeln – es stand in Flammen. Foto: Polizei

Schwaförden/Engeln – Einen brennenden VW-Transporter im Bruchhausen-Vilsener Ortsteil Engeln-Bettinghausen meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 3.30 Uhr in der Nacht zu Mittwoch: „Bei den Löscharbeiten durch die Ortsfeuerwehr Engeln stellte sich heraus, dass es sich um ein Fahrzeug des Bauhofes der Samtgemeinde Schwaförden handelt, das nach Einschätzung der Feuerwehrkräfte bereits eine Stunde gebrannt haben könnte“, teilte am Donnerstag ein Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz mit.

„Die Polizei kontrollierte daraufhin den Bauhof in Schwaförden und stellte einen Einbruch in die Fahrzeughalle fest. Die Täter hatten sich durch Aufbrechen des Zufahrtstores und einer Tür Zutritt verschafft.“ Neben dem Transporter sei auch Werkzeug in großem Umfang entwendet worden, die Schadenshöhe belaufe sich auf insgesamt circa 30 000 Euro. „Wer hat möglicherweise den VW-Transporter mit Doppelkabine in der fraglichen Nacht beobachtet?“, fragt der Sprecher der Polizei und bittet eventuelle Zeugen, sich mit den Beamten des Kommissariates in Sulingen (Tel. 0 42 71 / 94 90) in Verbindung zu setzen.