Ingo Espenschied spricht in Bruchhausen-Vilsen über die Geschichte der EU

+ Schulleiterin Lisa Peitzmeier-Stoffregen (von links) begrüßte zu der Vortragsveranstaltung im Gymnasium den Politikwissenschaftler Ingo Espenschied und Arne Gisewski vom Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser. Foto: UWE CAMPE

Br.-Vilsen - Von Uwe Campe. „Gestalten und vernetzen – wir in Europa“, heißt das Motto des laufenden Schuljahrs, unter dem sich das Gymnasium Bruchhausen-Vilsen auf den Weg macht, Europaschule zu werden. Dieser Wunsch wird laut der Schulleitung als Herausforderung und Verpflichtung für die Zukunft verstanden. Im Unterricht, in weiteren Veranstaltungen und in einer Projektwoche setzten sich Schüler und Lehrer in den nächsten Wochen und Monaten intensiv mit dem Thema Europa auseinander. Damit die Schülerschaft eine Vorstellung entwickeln kann, wo Europa seinen Anfang nahm und welche historische Verantwortung besteht, hat die Schule in enger Zusammenarbeit mit dem Europabüro im Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser zum Auftakt den Politikwissenschaftler Ingo Espenschied von der Universität Mainz eingeladen. Zu dessen Vortrag unter dem Titel „Das Vermächtnis der Gründungsväter – 65 Jahre Europa“ begrüßte Schulleiterin Lisa Peitzmeier-Stoffregen am Dienstag in der Mensa neben dem Referenten auch Arne Gisewski als Vertreter der vorgenannten Behörde und mehr als 400 Schüler der Jahrgänge acht bis zwölf.