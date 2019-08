Das Geschäft Bullenkamp schließt

Ein Grund ist laut Inhaberin Ursula Goehrtz der Onlinehandel

Ursula Goehrtz (links) kann sich immer auf ihre Mitarbeiterinnen Heike Schulz und Anja Dietz (nicht auf dem Bild) verlassen. Ab Oktober jedoch trennen sich ihre Wege.

Br.-Vilsen – Das Geschäft „Ferdinand Bullenkamp – Wohnen, Moden, Schuhe“ an der Bahnhofstraße 53 in Bruchhausen-Vilsen schließt seine Türen Ende September. Dieser Schritt fällt Inhaberin Ursula Goehrtz nicht leicht. „Ich weiß, dass eine Ära zu Ende geht“, sagt Goehrtz, die das Geschäft vor rund 30 Jahren von ihren Eltern übernommen hat. Insgesamt stecke in diesem viel Geschichte, und zwar eine fast 100-jährige.