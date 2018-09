Für Genießer und Golfer

Graue - Von Marion Thiermann. Zahlreiche Besucher schlenderten gestern über das Gelände des Hofs Bockhop in Graue. Bereits zum sechsten Mal hatten die Gastgeber Melanie und Hans Bockhop den Tag des offenen Hofs organisiert.

Im Hofladen verkosteten die Gäste Holunderspezialitäten wie Gelees, Fruchtaufstriche und Liköre. Bei zwei Führungen von Melanie Bockhop erfuhren Interessierte Wissenswertes über die Powerfrucht Holunder: vom Anbau über die Pflege der Sträucher bis zur Verarbeitung der Früchte und den gesundheitlichen Mehrwert.

In der Scheune gab es Kuchen und Torten. Musikalisch unterhielt „Die kleine Dorfkapelle“ aus Asendorf, eine dreiköpfige Abordnung der Band „School House Seven“. Zudem probierten die Besucher Kaffee- und Kakaospezialitäten von der Kaffeerösterei „Catucho“ aus Bücken.

Auf dem großen Außengelände und in zwei Fachwerkspeichern boten insgesamt 30 Aussteller ihre Produkte an. Darunter Naturseifen von der Seifenmanufaktur in Barrien, Patchworkartikel von Svenja Dee aus Warpe, Kosmetik von Elke Verheyen aus Bruchhausen-Vilsen, Dekoartikel vom Klebe-Eck von Daniela Willer aus Hoya, Holzdekorationen von Horst Block aus Husum und Floristik von Blumen Föge aus Asendorf. Auch einen Staudenflohmarkt gab es.

Verweilen konnten die Gäste im Garten auf Palettenmöbeln der Grauer Firma Schlesselmann.

Während die Erwachsenen sich umsahen, tobten die kleinen Gäste auf einer Hüpfburg oder beschäftigten sich mit einem „Riesenmikado“-Spiel, verschiedenen Wurfspielen und einem Kickertisch. Ausprobieren konnten die Kids, aber auch die großen Gäste, bei einem Stand des Ferienhofs Pankalla aus Neubruchhausen ein Bauerngolf, das mit handballgroßen Lederbällen und holländischen Golfschlägern auf einem Feld gespielt wurde.

Kulinarisch blieb kein Wunsch offen, es gab Crépes und Kartoffeln, aber auch Lebensmittel wie Käse von der Hofkäserei Derboven aus Helzendorf, Ziegenkäse von Sophia Traut und Hiob Schmitt aus Asendorf, Wild- und Wurstspezialitäten aus Drentwede, Pralinen von der Konditorei van Heyingen aus Bremen und Honigprodukte von der Erlebnisimkerei Hanking aus Hemsloh. Im Angebot waren zudem Senfprodukte der historischen Monschauer Senfmühle, Essigspezialitäten und aromatisierte Salzen von Conny Ehlers aus Asendorf.

Nicht ganz so alltägliche Marktprodukte waren Zigarren aus Kuba oder Nicaragua und Whisky der Firma „Mackmyra“. Die Gäste verkosteten Sorten wie dem „Gruvguld“ und den „Mackmyra Vinterglöd“, der im „Glöggweinfass“ gereift ist.

Über Urlaubs- und Radtourziele informierte Rolf Hedemann alias „Heideschäfer Arthur“ von der Dümme-Weserland-Touristik. Ebenfalls aus Dümme waren Ellruth und Jürgen Langhorst mit zwei Alpakas und Produkten aus deren Wolle angereist.