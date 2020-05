„Gemeinsam Abstand halten“

Was ist an Himmelfahrt erlaubt und nicht verboten? / Ganz praktische Regeln

+ Diesmal wird es völlig anders: Bei der „Vati Pati“ am Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen herrscht 2019 ausgelassene Stimmung. Foto: Oliver Siedenberg

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Es ist der traditionelle Tag der Feiern und der Freude: Himmelfahrt erleben die Menschen in diesem Jahr im Schatten von Corona. Nur unter strengen Auflagen dürfen die Restaurants und Gaststätten ihre Gäste bewirten. Aber viele Männer und Frauen in Fußball- und Kegelclubs sowie Sportvereinen oder Skatrunden stellen sich die Frage: Was ist an diesem traditionellen Ausflugstag erlaubt – und was nicht?