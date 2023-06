Gemeinde Bruchhausen-Vilsen baut RVZ– Arzt mietet sich ein

+ © Schwarze, Anne-Katrin Die Praxis an der Feldstraße ist für die Menge an Patienten zu klein. © Schwarze, Anne-Katrin

Br.-Vilsen – Die Kommune baut ein Gebäude und vermietet es an eine Hausarztpraxis sowie weitere gesundheitsnahe Dienstleister. Dieses Konstrukt nennt sich Regionales Versorgungszentrum (RVZ). Mit diesem Gedanken spielt der Flecken Bruchhausen-Vilsen schon länger (wir berichteten), jetzt werden die Schritte konkreter. „Wir haben beim Land die höchstmögliche Fördersumme von 500 000 Euro beantragt“, teilten gestern Wirtschaftsförderin Uta Seim-Schwartz und Stabstellenleiterin Christa Gluschak mit.

Noch liege die Zusage nicht vor, aber „wir sind optimistisch“, sagt Christa Gluschak, im Rathaus die Expertin für Förderprogramme und Entwicklung. „Bis Mitte/Ende 2024 sollen die Räume bezugsfertig sein“, hofft Uta Seim-Schwartz.

Standort: Brautstraße

Eine Ansicht des zweigeschossigen Gebäudes können die beiden noch nicht präsentieren, dafür aber einen Standort und einen Ankermieter. Die Hausarztpraxis von Dr. Nils und Anke Teucher möchte sich vergrößern und eine der beiden Etagen im RVZ mieten. Bauen möchte die Gemeinde an der Brautstraße in Vilsen, auf dem Gartengelände neben dem neuen Pastorenhaus.

Fläche verdoppeln

Etwa 300 Quadratmeter wollen die Hausärzte im RVZ nutzen und damit ihre bisherige Praxisgröße etwa verdoppeln. „Mehrere Sprechzimmer lassen einen schnelleren Wechsel des Arztes zum nächsten Patienten zu und sollen die Sprechstunde entzerren“, erwartet Nils Teucher. Die Patienten sollen auch von einem größeren Wartebereich profitieren. „Der Arztbesuch soll in den neuen Räumen wesentlich angenehmer werden“, sagt er gegenüber der Kreiszeitung.

Die Praxis, die Nils und Anke Teucher 2021 von Dr. Frank Pellmann übernommen hatten, versorge mehr als 3 500 Patienten pro Quartal, sagt Nils Teucher auf Nachfrage. Damit fängt die Praxis einerseits auf, dass umzu in den vergangenen Jahren vier Hausärzte aufgehört haben zu arbeiten; andererseits, dass der Ort durch Neubau und Zuzug, unter anderem von Flüchtlingen, wachse. „Wir weisen niemanden ab“, war das Credo von Frank Pellmann, das Teuchers übernommen haben.

Weitere Ärzte

Mit ihrem Einstieg in die eingesessene Praxis vor zwei Jahren war bereits geplant, die Kapazitäten zu erweitern, auch personell. „Jetzt können wir aktiv nach Kollegen suchen“, sagt Teucher. Ein Unterfangen, das beim bundesweiten Ärztemangel nicht einfach sei. Doch die Pläne für eine größere, moderne Praxis könnten ein attraktives Argument sein.

+ Der Flecken möchte das RVZ auf seinem Grundstück an der Vilser Brautstraße bauen. Es liegt in unmittelbarer Nähe zur Ostlandstraße. © ANNE-Katrin Schwarze

Weil das Investorenprojekt eines Ärztehauses am Bahnhof unerwartet an den Grundstücksverhandlungen gescheitert war (wir berichteten), blieb es für Teuchers bisher beim Standort an der Feldstraße. In dieser Praxis lässt sich die Menge an Patienten aber dauerhaft nicht händeln. Ärzte wie Ratsuchende sind unzufrieden damit, dass die Warteschlangen bis zur Straße reichen. Der damit einhergehende Autoverkehr nervt die Anlieger. Viele haben ihre Einfahrten gesperrt, weil sie das Rangieren der Parkplatzsuchenden leid sind.

„Dass die Gemeinde ein RVZ bauen will und der Förderantrag gestellt ist, ist für uns eine gute Nachricht“, betont Nils Teucher. Mit ihrem Flächenbedarf von 300 Quadratmetern geben Teuchers die Grundfläche der Gesundheitsimmobilie vor. Da dort idealerweise auch Läden entstehen sollen, werde die Praxis in die erste Etage ziehen.

+ Platzmangel herrscht auch für die Fahrzeuge der Patienten. Die Anlieger der Feldstraße sind genervt. © Schwarze, Anne-Katrin

Weitere 300 Quadratmeter stehen für sogenannte gesundheitsnahe Dienstleistungen zur Verfügung, beispielsweise Logopädie, Physiotherapie, Pflege/Tagespflege, Beratungs- oder Kursangebote. Sie hoffe, dass sich wieder ein Sanitätshaus ansiedeln werde, sagt Uta Seim-Schwartz. Dazu führe sie bereits Gespräche. „Aber auch in dieser Branche gibt es Personalnot“, gibt sie daraus wieder.

Wunsch: Sanitätshaus

Da es zum Ehrenkodex unter Kommunen gehöre, sich nicht gegenseitig die Betriebe abzuwerben, könne sie keine offensive Akquise für das RVZ betreiben. Interessierte könnten allerdings auf die Unterstützung der Verwaltung zählen. „Es gibt viele Fördermöglichkeiten“, erinnert sie.

Die Landesmittel für den Neubau sind an die Bedingung geknüpft, dass sich mindestens zwei weitere geeignete Anbieter zusätzlich zur Praxis einmieten. „Unser Ziel ist es, zeitnah Interessenten zu finden“, sagt Christa Gluschak. Noch könne die Gemeinde Wünsche potenzieller Mieter beim Bau berücksichtigen, kündigt sie an und hofft, damit attraktive Bedingungen zu bieten.

„Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass sich Mieter für das RVZ finden“, unterstreichen Teuchers. Nur dann könnten auch ihre Pläne aufgehen.

Mit dem Bescheid vom Land rechne die Verwaltung in den nächsten Wochen, meint Christa Gluschak. Der Flecken nehme die Baukosten derzeit in einen Nachtragsetat auf. Über die Höhe herrsche noch Stillschweigen, ein Millionenbetrag mit einer Drei vor dem Komma sei für ein Gebäude dieser Größe aber schnell fällig.

RVZ-Ansprechpartnerin: Wirtschaftsförderin Uta Seim-Schwartz, Telefon 04252/391-419, E-Mail: uta.seim-schwartz @bruchhausen-vilsen.de