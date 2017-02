Geldsegen für „Lebenswege begleiten“

Br.-Vilsen - „Lebenswege begleiten“ hat einen großzügigen Gönner: Der Bürger, der anonym bleiben will, hat zugesagt, dem Verein fünf Jahre lang jeweils 20 000 Euro zu spenden. „Sein Interesse ist es, dass ,Lebenswege begleiten‘ nachhaltig bestehen kann“, sagte Axel Hillmann bei der Jahreshauptversammlung im Kulturcafé „Die Scheune“ in Bruchhausen-Vilsen. Ein Teil des Geldes fließt in eine neue Stelle, die Hillmann, bisheriger Kassenwart, ab März bekleiden wird.

„Meine künftige Aufgabe ist die Sicherstellung von Einnahmen; dabei ist es mir wichtig, dass öffentliche Gelder weiter im Fokus stehen“, erklärte er den rund 30 Anwesenden. „Gelder aus öffentlicher und privater Hand gibt es nur, wenn man sich entsprechend darstellt. Das wollen wir in Zukunft noch stärker machen. Zum Beispiel mit einem kleinen Imagefilm.“ Seine neue Stelle als Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Finanzen sei auf 15 Wochenstunden ausgelegt.

„Lebenswege begleiten“ betreut seit neun Jahren Jugendliche in schulischen und Lebensfragen, seit 2011 als eingetragener, in Bruchhausen-Vilsen ansässiger Verein. 2015 übertrug ihm die Samtgemeinde zusätzlich die Koordination der Flüchtlingshilfe. Bei „Lebenswege“ arbeiten – neben zahlreichen Ehrenamtlichen – zwei Hauptamtliche mit je 30 Wochenstunden, ein Hauptamtlicher mit 40 Wochenstunden, drei Minijobber und ein Bundesfreiwilligendienstler (Bufdi). Sie sind nach Hillmanns Angaben zu 71 Prozent in der Flüchtlingshilfe eingesetzt und zu 29 in der Schülerhilfe. Alle – mit Ausnahme des Bufdis – seien unbefristet eingestellt.

128 822 Euro hat „Lebenswege“ im vergangenen Jahr für Personal bezahlt. Dazu kamen Ausgaben beispielsweise für Miete (750 Euro monatlich inklusive Nebenkosten für das Vereinsdomizil Auf der Loge), Aktivitäten und Material für die selbst organisierten Deutschkurse. Summa summarum standen 2016 auf der Ausgabenseite 156 771 Euro.

Spendensumme 2016: 62 282 Euro

In seinem Bericht stellte Noch-Kassenwart Hillmann auch dar, wie viel Geld „Lebenswege begleiten“ einnimmt. „Das Spendenaufkommen ist nach wie vor sehr hoch.“ Die 62 282 Euro Spenden machten im vergangenen Jahr den größten Batzen der Gesamteinnahmen von 179 855 Euro aus. Dabei sei in vielen Fällen nicht klar ersichtlich, ob das Geld für die Flüchtlings- oder die Schülerhilfe gedacht sei, sagte Hillmann.

Die Samtgemeinde bezahlte 2016 einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 55 000 Euro sowie 2 520 Euro für die von „Lebenswege“ betriebene Fahrradwerkstatt. Vom Land kassierte der Verein 38 400 Euro für seine Flüchtlingsarbeit, weitere öffentliche Gelder kamen dazu. Die 97 Mitglieder zahlten vergangenes Jahr Beiträge von zusammen 3 984 Euro.

Hillmann freute sich über die Zusage der Samtgemeinde, dieses Jahr wieder 55 000 Euro zuzuschießen. „Vom Land haben wir dagegen noch keine Nachricht.“

Hillmann gab während der Versammlung seinen Posten als Kassenwart an Marlene Ohlmann ab. Nicht die einzige Veränderung im ehrenamtlich tätigen Vorstand: Den Vorsitzenden Thomas Klotzhuber löst seine bisherige Stellvertreterin Nina Kleinschmidt ab. Deren Nachfolgerin wiederum ist Ilona Kues. Alle wurden einstimmig gewählt. Für Klotzhuber und Hillmann, beide seit den ersten Tagen von „Lebenswege“ dabei, gab es ebenso Präsente wie für die Neulinge und für das frühere Vorstandsmitglied Sabine Krzikalla.

Fahrradwerkstatt hat neue Unterkunft

Die Fahrradwerkstatt hat eine neue Unterkunft gefunden. Seit Anfang Februar mietet der Verein das ehemalige Gasthaus Peters Am Marktplatz 1 in Bruchhausen-Vilsen. Dort reparieren zukünftig etwa ein Dutzend Schüler von Oberschule und Gymnasium in der Schülerfirma „Fahrradschuppen“ gegen ein geringes Entgelt Drahtesel, außerdem können Flüchtlinge ihre Räder auf Vordermann bringen. „Die bisherige Werkstatt in der alten Gaststätte Bormann platzte aus allen Nähten, es war zu kalt, und das Gebäude wird verkauft“, erklärte Kleinschmidt.

Der Umzug hat begonnen. Im Saal sollen Arbeitsplätze, Büro und Lager Platz finden, während im alten Gastraum ein Begegnungscafé geplant ist. Die Neueröffnung soll in circa sechs Wochen gefeiert werden, sagte Ingo Rahn, der in der Fahrradwerkstatt, in der Flüchtlingshilfe und in der Schülerbetreuung agiert.

Über die Flüchtlingsarbeit berichtete seine ebenfalls fest angestellte Kollegin Judit Hirscher. Ein „leidiges Thema“ seien nach wie vor die Deutschkurse. „Wir haben 2016 150 neue Flüchtlinge bekommen. Die Hälfte ist über 18, kann also nicht in Schule oder Kindergarten gehen. Sie müssen lange auf einen Kurs warten.“ Als erstes müssten die Neuankömmlinge einen Einstufungstest machen, um in eins von vier Leveln eingeteilt zu werden. Die größte Gruppe könne in der Muttersprache lesen und schreiben, beherrsche aber keine Fremdsprache und auch nicht die lateinische Schrift. „Die vier verschiedenen Gruppen müssen in verschiedenen Kursen unterrichtet werden. Dazu kommt, dass die Flüchtlinge auch je nach Status in unterschiedliche Kurse gehen müssen – selbst wenn sie gleich lange hier sind“, sagte Hirscher und zuckte mit den Schultern. „Das ist deutsche Bürokratie.“

Seit anderthalb Jahren biete „Lebenswege“ zusätzlich zu den regulären Deutschkursen, etwa von der Volkshochschule, auch selbst welche an. „Fast jeder Flüchtling aus der Samtgemeinde kann daran teilnehmen, und es gibt sogar eine Kinderbetreuung“, sagte Hirscher stolz.

Laut Meina Fuchs, ebenfalls fest angestellt, kümmern sich zurzeit rund 20 Asylbegleiter ehrenamtlich um die Neuankömmlinge.

Minijobberin Christina Alonso und Bufdi Jonas Enkelmann erzählten, dass aktuell 16 Kinder für die Schülerhilfe angemeldet sind. Davon habe die Hälfte einen Migrationshintergrund. Das Team hilft den Kids nicht nur bei den Hausaufgaben, sondern kocht auch mit ihnen, macht Sportangebote und ist da, wenn jemand etwas auf dem Herzen hat. - mah