Pubertät: Es geht ums Aushalten

Dirk Lehrke-Alpers sprach am Mittwochabend mit Eltern im Forum des Schulzentrums über die Pubertät.

Br.-Vilsen - Von Vivian Krause. „Alle anderen dürfen das, nur ich nicht!“ Das ist ein Satz, den sicher schon viele Eltern von ihrem Kind gehört haben. Auch jene Mütter und Väter, die am Mittwochabend der Einladung des Schulfördervereins Bruchhausen-Vilsen gefolgt waren, im Forum des Schulzentrums einen Vortrag zum Thema „Pubertät – gelassen durch stürmische Zeiten“ zu hören.

Doch wie sollen Eltern auf diese Aussage ihrer Schützlinge reagieren? In den Dialog treten, sagte Referent Dirk Lehrke-Alpers, Familienberater bei „familylab“ in Bremen. Hinterfragen, was genau alle anderen dürfen. Und hinterfragen, warum das Kind dies auch dürfen sollte.

„Wenn Ihr Kind in die Pubertät kommt, lehnen Sie sich zurück und ernten die Früchte der Erziehung“, sagte der Referent an die anwesenden Mütter und Väter gewandt. Diese Botschaft stamme vom dänischen Familientherapeuten Jesper Juul. Denn in der Pubertät bringe die Erziehung nichts mehr. Das Gehirn sortiert sich noch einmal neu. Dann richten die Kinder die Aufmerksamkeit mehr auf sich.

In puncto Erziehung seien viele Eltern sehr darauf fixiert, den Kindern zu sagen, was sie tun und lassen sollen. Doch Kinder nehmen aus der Kindheit das mit, was ihnen vorgelebt wird. „Wir sind die Vorbilder“, sagte der Referent. „Das passiert, ohne, dass wir es wollen.“

Ein häufiger Ansatz in der Erziehung sei, die Kinder zu loben. Denn „wir möchten, dass die Kinder Selbstvertrauen bekommen“. Doch wenn dieses nur mit einer guten Leistung in Verbindung gebracht wird, kann es schnell bröckeln. Beispielsweise, wenn der Teenager in der Schule nicht mehr nur gute Noten schreibt. Man solle eher den Selbstwert steigern. Und zwar unabhängig von den Leistungen. Das Kind müsse sich bewusst sein: „Ich bin etwas wert, egal, wie viel ich leiste.“ Der Referent sagte: „Selbstwert ist Prophylaxe, wie das tägliche Zähneputzen.“

Es geht um eigene Verantwortung

Apropos Zähneputzen: Das war nur eines der Beispiele, das die Eltern anbrachten, als Lehrke-Alpers sie bat, aus ihrem Alltag zu berichten. Körperhygiene – sei es zu viel oder zu wenig –, Hausaufgaben, Ordnung, all das seien Punkte, die unter „eigene Verantwortung“ fallen. Und diese lernen die Mädchen und Jungen in der Pubertät. Dass es dabei zu Auseinandersetzungen und teilweise kräftezehrenden und zur Verzweiflung treibenden Diskussionen käme, sei normal.

Sein Credo: „Wir können nicht erwarten, dass sich sofort etwas ändert.“ Es gebe Situationen, die sich immer wiederholen. Dann bliebe Eltern oft nichts anderes übrig, als: aushalten. „Aushalten ist schwierig, weil wir wissen, was die Folgen sind“, sagte eine Zuhörerin. Beim Zähneputzen beispielsweise wären es schlechte Zähne. Beim Schule schwänzen hingegen schlechte Noten. Doch irgendwann müsse der Kampf aufhören. Dann sollten die Eltern die Verantwortung tatsächlich an ihre Kinder abgeben und nicht am Ende des Tages doch wieder das Zimmer aufräumen. „Dann beginnt die Testphase“, sagte der Referent. „Und wenn wir dann nicht aushalten, haben wir diese Phase verloren.“

Doch zurück zur Aussage „Alle anderen dürfen das, nur ich nicht!“ Der Referent stellte klar, dass er kein Patentrezept liefern könne. „Man sollte das Bedürfnis nicht wegbügeln“, sagte er. Sondern: Es anerkennen, in den Dialog treten, das Pro und Kontra abwägen und letztlich eine Entscheidung treffen. Und auch, wenn diese dann beispielsweise gegen das Eine-Stunde-länger-Wegbleiben oder das neue Smartphone fällt, sei das in Ordnung.

Dialog nicht ganz so einfach

„Wir können auch Nein sagen“, machte der Kinder- und Jugendtherapeut deutlich. „Selbstwert stärken heißt nicht, zu allem Ja und Amen zu sagen.“ Wichtig sei, die Kinder in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, sie zu involvieren, auch wenn deren Anliegen letztlich nicht klappt.

Doch der Dialog ist oft nicht so ganz einfach. Häufig fühlen sich Eltern, als würden sie gegen eine Wand sprechen, wurde an dem Abend deutlich. Eine typische Reaktion bei Fragen nach dem „Warum hast du dieses oder jenes getan?“ sei ein Schulterzucken oder die Worte „keine Ahnung“. Der Referent machte Mut: „Man kann auch kaltes Eisen schmieden.“ Heißt: Eltern sollen das Gespräch suchen, wenn die Gemüter nicht mehr erhitzt sind.

Er gab den Anwesenden mit auf den Weg, sich mit folgender Frage zu beschäftigen: „Was für eine Beziehung möchte ich zu meinen Kindern in zehn Jahren haben?“ In der Pubertät werde für dieses Verhältnis der Grundstein gelegt.