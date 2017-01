Geplant: Neue Toiletten im Hallenbad, höhere Eintrittspreise für Bäder 

Der Haushalt der Samtgemeinde beschäftigte nun die Mitglieder des Tourismusausschusses in Bruchhausen-Vilsen. - Symbolbild: dpa

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Haushaltsplanberatungen sind trockene Materie. Die sich ständig ändernden Gesetzesvorgaben machen es Kommunalpolitikern nicht leicht, den Zahlen immer folgen zu können. So war es auch während der Beratungen im Tourismus-Ausschuss der Samtgemeinde am Dienstagabend: Johann-Dieter Oldenburg (SPD) sprach von den „Geheimnissen des Haushalts“, Hermann Schröder (UWG) von „Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit“.

Über anderthalb Stunden stellten Nils Igwerks und Christa Gluschak von der Verwaltung die Zahlen für die Bereiche Bäder / Eisbahn und Tourismus vor. Für eine Bodengrunduntersuchung des neu geplanten Aussichtsturmes wurden 1 500 Euro mit Sperrvermerk versehen (siehe nebenstehender Text). Der Haushaltsplanentwurf für den Tourismus-Bereich ändert sich im Vergleich zum Vorjahr ansonsten wenig. Geplante Investitionen sind eine Schutzhütte im Schwarmer Bruch (7500 Euro), die Herstellung eines Wegs zwischen den Mühlen am Heiligenberg (10 000 Euro), Gleisbauarbeiten (10.000 Euro), die Errichtung eines Waldlehrpfads (25.000 Euro) und eine Ladestation für E-Bikes im Flecken (2500 Euro).

„Diese ganzen Kosten übernimmt die Samtgemeinde nicht komplett, es gibt Zuschüsse“, sagte Gluschak. So rechnet die Verwaltung mit verschiedenen Geldern aus EU-Mitteln. 1000 Euro sollen für die E-Bike-Station fließen. Weitere Stationen sollen in den anderen Mitgliedsgemeinden folgen. Für den Waldlehrpfad gibt es 15.000 Euro, für die Schutzhütte 2500 Euro, für den Weg am Heiligenberg 5000 Euro.

Die Erhöhung sei „moderat“

Nils Igwerks stellte die Zahlen für die Bäder vor. Zuvor hatte sich der Ausschuss schon für eine Erhöhung der Eintrittspreise ausgesprochen. „Im November haben sich die Fördervereine der Bäder und die Verwaltung mit der Anpassung der Eintrittspreise beschäftigt“, erklärte Igwerks. Die Erhöhung sei „moderat“. Begründet wird sie mit gestiegenen Energiepreisen und allgemeinen Ausgaben. Die letzten Preiserhöhungen gab es fürs Hallenbad Martfeld 2007/2008 und für die Freibäder 2010.

Die Eintrittspreise für Kinder und Jugendliche werden nicht erhöht. Erwachsene zahlen ab der neuen Saison statt 2,50 Euro 3 Euro. Für Zehnerkarten werden für Kinder- und Jugendliche statt 10 dann 12 Euro fällig, im Hallenbad 13 Euro (vorher 12). Die Zehnerkarte für Erwachsene kostet im Freibad 24 Euro (20), im Hallenbad steigt der Preis von 22 auf 26 Euro. Die Saisonkarte kostet für Kinder und Jugendliche 28 Euro (25) im Freibad, und 33 Euro (30) im Hallenbad. Für Erwachsene verteuert sich die Karte im Freibad auf 55 Euro (48) und im Hallenbad auf 70 Euro (60).

Sanierung der Toiletten auf Antrag des Fördervereins geplant

Neben Juleica-Inhabern erhalten ab der neuen Saison auch die Sportassistenten eine 50-prozentige Ermäßigung. „Durch die Erhöhung steigen die Nutzugsentgelte für das Wiehe-Bad um 8000 Euro, für das Freibad Schwarme um 3200 Euro. Die Netto-Mehreinnahmen fürs Hallenbad liegen bei 2000 Euro“, prognostizierte Igwerks.

Im Hallenbad Martfeld ist zudem auf Antrag des Fördervereins eine Sanierung der Toiletten geplant. „Daran beteiligt sich der Förderverein mit der Hälfte der Bausumme.“ Das Wiehe-Bad bekommt eine neue Heizung, Kostenpunkt 35.000 Euro. „Die jetzige Anlage ist aus dem Jahr 1979“, so Igwerks.

Insgesamt machen die Bäder der Samtgemeinde jährlich ein Minus von über 400.000 Euro. Den Haushalt für die Bereiche Tourismus und Bäder empfahl der Ausschuss einstimmig, inklusive des Sperrvermerks für das Bodengutachten und die neuen Toilettenanlagen im Hallenbad Martfeld.