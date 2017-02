Schülerband „1922“: Gegen das Klischee

Br.-Vilsen. - Von Anika Bokelmann. „Egal, wie es ausgeht, wir machen weiter!“ Mit dieser Einstellung gehen die fünf Gymnasiastinnen der Band „1922“ aus Bruchhausen-Vilsen ins „Rosa“-Finale am 10. März in der örtlichen Mensa. Dafür haben sich die Mädchen beim Vorentscheid des regionalen Musikwettbewerbs im vergangenen Jahr qualifiziert. Doch wer steckt hinter „1922“?

Seit einem Jahr spielen Jana Bormann, Finia Osterholz, Andrea Sikut, Michelle Kestner und Paula Schulte zusammen verschiedene Instrumente und versuchen sich an unterschiedlichen Songs. „Wir waren vorher gar nicht befreundet“, blicken die 15- und 16-jährigen Gymnasiastinnen zurück. Weil sie sich aber bei einer Musikfreizeit der Schule ein Zimmer teilen sollten, lernten sie sich privat und musikalisch kennen.

„Wir haben gemeinsam ein Projekt gehabt, und unsere Lehrerin Susanne Michalek hat vorgeschlagen, dass wir eine Band gründen sollen“, berichtet Paula. Zunächst hätten sie über den Vorschlag gelacht, sagen die Mädchen, „doch dann haben wir uns gesagt, dass es Spaß machen kann“. Um 19.22 Uhr am 11. Februar 2016 haben sich die Schülerinnen des zehnten Jahrgangs dann für einen weiteren Weg als Band entschieden. Auf die Uhrzeit ist der Bandname zurückzuführen.

+ Ungewöhnliche Instrumente: Andrea spielt unter anderem Cajón, Jana bringt auch mal das Xylofon zum Klingen.

Dabei legen die Mitglieder besonderen Wert auf die englische Aussprache. „Wir haben verschiedene Namen ausprobiert, aber mit ,1922‘ sind wir dann schließlich aufgetreten“, sagt Paula und meint, dass „Racoons“ (übersetzt: Waschbären), die erste Idee, nicht so gut gepasst habe.

Fast ein Jahr später heißt es bei der Musikfreizeit des Gymnasiums in diesem Monat in der Nähe von Celle nun proben, proben, proben. Beim „Rosa“-Finale haben alle Teilnehmer circa 20 Minuten Zeit, um die Jury von ihrem musikalischen Können, aber auch von der Bühnenpräsenz, dem Entertainment und ihrem Spaß an der Musik zu überzeugen.

Auf einen Musikstil wollen sich die Schülerinnen aus Bruchhausen-Vilsen nicht festlegen. Zudem wollen sie nicht als „typische Schulband in eine Schublade gesteckt werden“. Ein Vorbild haben sie auch nicht. „Wir sind individuell und gucken, was gerade so zu unserer Stimmung passt“, sagt Andrea. Beispielhaft für den etwas außergewöhnlichen Geschmack von „1922“ nennt sie das Lied „Youth Chords“ von der englischen Indie-Folk-Band „Daughter“, das die Musikerinnen in ihr Repertoire aufgenommen haben. Ebenso „Zombie“ von „The Cranberries“ und den „Tribute von Panem“-Titelsong „The hanging Tree“.

Um dem „Klischee Schulband“ entgegenzuwirken, nutzen Jana, Paula, Finia, Michelle und Andrea außerdem verschiedene Instrumente und wechseln von Song zu Song ihre Positionen. „So wird es uns und auch dem Publikum nicht langweilig“, begründet Jana, und Andrea ergänzt: „Unsere Parts sind immer gerecht aufgeteilt.“

Haben die Musikerinnen des Bruchhausen-Vilser Gymnasiums anfangs mit einer Gitarre und Teelöffeln ihren Gesang begleitet, so greifen sie heute auf ein großes Sortiment an Instrumenten zurück, das ihnen die Schule zur Verfügung stellt. Ebenso auf einen Probenraum, in dem sich die Mädchen ein Mal in der Woche treffen. Dort spielen sie auf Akustikgitarren, Bass, Schellenkranz, Xylofon und einem Cajón oder der Okulele. „Das bringt einen anderen Klang in die Lieder. Damit heben wir uns von anderen Bands ab“, sagt Paula.

„Bislang covern wir Songs aus dem Rock- und Pop-Bereich“, führt Jana zum Stil an. Geplant ist aber, künftig bekannte Gedichte zu vertonen. Daran arbeiten die Mädchen derzeit neben den Proben für den großen Auftritt im März.

Ihre Performance im Vorentscheid hatten sich die Zehntklässlerinnen eigenen Angaben zufolge gezwungener vorgestellt. „Es hat zum ersten Mal richtig Spaß gemacht auf der Bühne zu stehen und zu erleben, wie das Publikum mitgeht“, beschreibt Jana die Atmosphäre. Diese war vermutlich auch recht locker, weil Finia den Kapodaster für ihre Gitarre nicht finden konnte – obwohl dieser bereits am Griff des Instruments befestigt war. „Die Mikros waren schon an, und das Publikum musste lachen“, erinnern sich die Bandmitglieder.

„Tierisch gefreut“ haben sich Andrea, Paula, Jana, Finia und Michelle, als sie weitergekommen sind. „Der Wettbewerb war nur ein Spaß für uns. Wir haben am wenigsten an uns geglaubt“, sagt Paula.

Ob die Musik auch im späteren (Berufs-)Leben der fünf Gymnasiastinnen eine Rolle spielen wird, vermögen die Jugendlichen noch nicht zu sagen. „Musik ist für mich Plan B. Ich werde erst mal beruflich realistisch bleiben“, sagt Finia. Paula hingegen fände es „cool, wenn wir unsere Bekanntheit steigern können“. Für alle ist mit „1922“ in jedem Fall ein großer Traum in Erfüllung gegangen: „Ich wollte schon in der Grundschule eine eigene Band“, sagt Paula.