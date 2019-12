Gegen die Gefahr für Leib und Leben

Samtgemeinde – Viele Menschen verbringen die Weihnachtsfeiertage gemütlich vor dem warmen Kaminfeuer. Doch nicht alle haben es so gut: Wie man es aus einigen Großstädten kennt, gibt es auch Menschen, die in einen Schlafsack gehüllt am Heiligen Abend frierend am Straßenrand sitzen und um ein paar Euro betteln. Menschen, die kein Obdach haben, sogenannte Obdachlose. Wie die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen mit dieser Personengruppe umgeht und wie verbreitet Obdachlosigkeit dort ist, erzählt Volker Kammann, Fachbereichsleiter Bürgerservice der Samtgemeinde, auf Nachfrage der Kreiszeitung.

„Bei der Beseitigung von Obdachlosigkeit geht es für die Samtgemeinde als Obdachlosenbehörde um die Gefahrenabwehr. Kommt ein Betroffener auf uns zu und teilt uns mit, dass er kein Dach über dem Kopf hat und sich gefährdet fühlt, prüfen wir das und bieten ihm Hilfe an. Da durch seine Situation möglicherweise eine Gefahr für Leib, Leben und Gesundheit besteht“, erklärt Kammann. In der Samtgemeinde gebe es keine Obdachlosen, die, wie man es zum Teil aus Großstädten kennt, freiwillig auf der Straße leben. Jedoch können Familien sowie Einzelpersonen aus verschiedenen Gründen in eine Obdachlosigkeit geraten. Volker Kammann erzählt der Kreiszeitung von einigen möglichen Fällen.

Durch Brand in Not geraten

Zum einen gibt es Familien und Einzelpersonen, die beispielsweise durch einen Brand, Hochwasser, eine Gasexplosion oder andere Ereignisse nicht mehr in ihrem Haus wohnen bleiben können. Einen solchen Fall habe es vor rund fünf Jahren einmal in der Samtgemeinde gegeben. Dann schreitet die Behörde ein und vermittelt den Betroffenen für die Übergangszeit, bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben, eine Unterkunft. „In 90 Prozent der Fälle schaffen sie es jedoch selbst aus dieser Lage hinaus, indem beispielsweise die Versicherung eintritt oder sie bei Freunden oder Verwandten übernachten können“, erklärt Volker Kammann.

Ein Dach über dem Kopf bieten

Falls diese es nicht schaffen, bietet die Samtgemeinde Wohnraum an. „Wir haben dafür Räume angemietet. Wichtig ist, dass eine Obdachlosenunterkunft immer nur eine zeitlich befristete Unterbringung ist und nie ein langfristiger Zustand“, erklärt der Fachbereichsleiter. 2018 mietete die Samtgemeinde rund 62 Wohnungen an, welche zu dem Zeitpunkt vorrangig für die Flüchtlingsunterbringung gedacht waren. „Derzeit versuchen wir, diese wieder abzubauen. In diesem Jahr gibt es noch circa 40 Unterkünfte, die derzeit größtenteils für die Unterbringung von Asylanten genutzt werden“, meint Kammann.

Aber: Obdachlosenunterkünfte könne man sich grundsätzlich nicht als Wohnungen, wie man sie von zu Hause her kennt, vorstellen. „Es ist gesetzlich verankert, dass die Obdachlosenunterkünfte mindestens dem niedrigsten Standard entsprechen müssen. Beispielsweise besteht kein Anspruch auf ein ausgestattetes Wohnzimmer und die Einrichtung ist meistens auf die einfachsten Verhältnisse abgestellt. Es geht nur darum, ein Dach über dem Kopf zu bieten“, sagt der Fachbereichsleiter.

Zudem habe nicht jedes Familienmitglied Anspruch auf ein eigenes Zimmer. Vorhanden sein müssten aber ein Platz zum Kochen und zum Waschen, ein eigenes Bett sowie eine Toilette. Haustiere sind größtenteils nicht erlaubt, diese müssten stattdessen die Zeit über in einem Tierheim untergebracht werden. „In der Samtgemeinde achten wir natürlich darauf, dass die Verhältnisse besser sind und sind darauf bedacht, möglichst ,normale’ Wohnungen zu vermitteln“, sagt Volker Kammann.

Die Unterkunft kostet eine Gebühr

Diese Wohnungen sind nicht umsonst. „Jeder Obdachlose und auch jeder andere Mensch kann durch das Vorlegen eines Gebührenbescheids Sozialleistungen beziehen. Wer sich in einer solchen Situation befindet, dem wird auch eine Wohnung vom zuständigen Amt bezahlt“, sagt der Fachbereichsleiter und weiter: „Die Höchstgrenze der allgemeinen öffentlich-rechtlichen Gebühr ohne Nebenkosten liegt bei uns bei rund 300 Euro pro Monat. Davon mussten wir aber noch nie Gebrauch machen“.

Darüber hinaus müsse jeder Obdachlose einen regelmäßigen Nachweis darüber erbringen, dass er sich um eine eigene Wohnung kümmere. „Ansonsten veranlasst beispielsweise das Jobcenter Leistungskürzungen“, sagt Volker Kammann.

Asylbewerber und Flüchtlinge

Neben Familien und Einzelpersonen, die beispielsweise durch einen Brand oder ein Hochwasser in Not geraten, gibt es unter anderem noch die Personengruppe der Asylbewerber und Flüchtlinge. Diese wird nach ihrer Ankunft in Deutschland auf die Kommunen verteilt, welche der Obdachlosigkeit dann entgegenwirken müssen. „Wir hatten in der Samtgemeinde zunächst Wohnheime, also Massenunterkünfte. Doch wir haben 2014 dann beschlossen, dass die Unterbringung in Wohnungen besser ist“, sagt Volker Kammann.

Verlust der Wohnung durch Zwangsräumung

Ein weiteres Beispiel, wie Menschen in Obdachlosigkeit geraten, kann der Verlust der Wohnung durch Zwangsräumung sein. Grund dafür sei laut Angaben des Fachbereichsleiters unter anderem die nicht gut geregelte finanzielle Gesamtsituation der Betroffenen. Dies könne zum Beispiel an einer Spiel- oder Drogensucht liegen. Um dem entgegenzuwirken, hat die Samtgemeinde eine Kooperation mit dem Verein „Release“ in Bruchhausen-Vilsen eingerichtet. „Der Verein hilft dabei, die Problematik von Grund auf zu beseitigen. Zudem vermittelt er die Betroffenen an Spezialstellen, wie die Schuldnerberatung“, meint der Fachbereichsleiter. Schwierig werde es jedoch, wenn jemand aus freiem Willen obdachlos ist, da er sich beispielsweise nicht mit seiner Sucht auseinandersetzen möchte. „In solchen Fällen schalten wir den sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises Diepholz hinzu“, erklärt der Fachbereichsleiter Volker Kammann.

Fallzahlen

Die Zahlen der Fälle, die durch Zwangsräumung ihre Wohnung verlieren, seien in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, nennt Volker Kammann als Beispiel. So war es in den Jahren 2015 und 2016 jeweils ein Fall, 2017 waren es dann drei und im Jahr 2018 zehn. 2019 habe es insgesamt 26 Begebenheiten gegeben, bei denen Menschen mit derartigen Problemen an die Verantwortlichen der Samtgemeinde herangetreten seien – 14 davon waren Zwangsräumungen. „Meistens müssen wir aber nicht einschreiten, stattdessen helfen sich die Betroffenen selbst oder einigen sich mit dem Vermieter“, sagt er.