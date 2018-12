Gefährliche Keime: Wasser im Kreis Diepholz belastet?

Grüne stellen konkrete Fragen

Landkreis Diepholz - Gefährliche, weil multiresistente Keime: Gibt es Erkenntnisse darüber auch im Landkreis Diepholz? Die Kreistagsfraktion der Grünen will es genau wissen – und hat deshalb eine Anfrage an Landrat Cord Bockhop gestellt. Die sieben Fraktionsmitglieder mit ihrem Vorsitzenden Ulf Schmidt an der Spitze stellen darin acht konkrete Fragen.